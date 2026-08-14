Fiscales advierten de "sobrecarga" de trabajo en Ceuta y avisan de que el refuerzo será "insuficiente" si no se mantiene

Guardar

La Asociación de Fiscales ha alertado de la "sobrecarga" de trabajo de los representantes del Ministerio Público durante la crisis migratoria de Ceuta, al tiempo que han avisado de que el refuerzo anunciado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el territorio será "insuficiente" si no se mantiene en el tiempo.

En una nota de prensa, la asociación califica de "absolutamente excepcional" la situación vivida en Ceuta tras la entrada masiva de 80.000 personas procedentes de Marruecos entre el 30 y el 31 de julio, que provocó 83 muertos, lo que se traduce, en el ámbito de la Fiscalía, en una "multiplicación exponencial del trabajo y de la guardias del personal" destinado allí.

PUBLICIDAD

La entidad subraya que los representantes del Ministerio Fiscal están desarrollando su labor, consistente en la identificación de víctimas, protección de menores o la investigación de hechos delictivos en "condiciones de extraordinaria dificultad y sobrecarga".

"Entre 70.000 y 80.000 personas han llegado a ocupar la ciudad en los últimos días, un número que en muchos casos permanece en el territorio sin que existan cauces ordinarios para su gestión. Se trata de una presión migratoria sin precedentes recientes sobre una ciudad de las dimensiones de Ceuta", advierten.

PUBLICIDAD

La Asociación de Fiscales lamenta la "tragedia humana" producida a raíz de la entrada masiva de personas, con "un centenar de jóvenes" fallecidos en territorio español, lo que ha generado "una de las morgues con mayor número de cadáveres de los últimos años, con procesos de identificación que se anuncian especialmente complejos".

"A esta cifra hay que sumar los menores que han logrado acceder a la ciudad, que se añaden a los ya numerosos que se encontraban en centros de internamiento, y a quienes es preciso dispensar la protección que la ley exige. La situación de desorden generada ha llevado aparejada, además, la comisión de hechos delictivos cuya repercusión merece ser investigada con todas las garantías", agregan.

PUBLICIDAD

En este contexto, recuerdan que la Fiscalía General del Estado ha autorizado el nombramiento de tres fiscales sustitutos y de personal de refuerzo, medidas que la Asociación valora "positivamente" pero que, "a la vista de la magnitud y previsible prolongación de la crisis, resultarán insuficientes si no se mantienen y se extienden en el tiempo, acompañándose además de los medios generales que la situación exige".

Así, reclaman que "ese respaldo se traduzca en un compromiso sostenido de refuerzo mientras la situación lo requiera".