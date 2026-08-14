Feijóo celebra la "rectificación" del Gobierno sobre Almaraz que evitará nuevos apagones

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Madrid, 14 ago (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado una "gran noticia" la "rectificación" del Gobierno sobre la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, y ha defendido que la energía nuclear "es imprescindible para evitar nuevos apagones".

Así lo asegura en un mensaje que ha publicado en su cuenta de la red social X, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado este viernes la renovación de la autorización de explotación de la central de Almaraz.

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La medida permitirá que las dos unidades de la central nuclear funcionen hasta el hasta el 8 de junio de 2030 frente a los cierres previstos y se produce después del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que consideró favorable la renovación.

"La continuidad de Almaraz es una gran noticia para todos: en primer lugar, para las 4.000 familias extremeñas cuyo futuro dependía de esta decisión. Celebro el éxito de su lucha", ha afirmado.

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Feijóo ha añadido que también es una buena noticia para el sistema energético español: "La energía nuclear es imprescindible para evitar nuevos apagones y para no depender de terceros. Lo dijimos desde el primer día y ahora el Gobierno nos da la razón".

"Una rectificación, en pleno agosto para que no se note mucho, tardía e incompleta", ha escrito el líder del PP, quien se ha comprometido a garantizar la continuidad de Almaraz más allá de 2030 si llega a la Moncloa. EFE

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