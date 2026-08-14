Evacuan de Anzánigo 19 niños y 5 adultos de un campamento por el fuego de Riglos (Huesca)

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Zaragoza, 14 ago (EFE).- El incendio forestal declarado en Las Peñas de Riglos (Huesca) el lunes, que ya ha afectado a más de 10.000 hectáreas, ha obligado este viernes a evacuar a 19 menores y 5 adultos de un campamento en Anzánigo por precaución, que se suman a las 855 personas desalojadas a causa del fuego de 16 núcleos del entorno.

El grupo del campamento se dirige al polideportivo de Ayerbe a la espera de que sean recogidos por sus familias, según ha informado el Gobierno de Aragón.

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De los desalojados por el fuego, 97 permanecen en los recursos habilitados por las administraciones: 37 en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, 23 en el pabellón municipal de Ayerbe, 13 en el antiguo Hotel Villa de Ayerbe, 11 en La Liena Valero, 5 en la residencia Vitalia, 3 en el piso municipal de Ayerbe y 2 en la residencia Casbas.

Santa Cilia y Puente la Reina de Jaca han dejado de estar confinadas por presencia de humo, mientras siguen en preaviso Atarés y Bernués.

El incendio afronta este viernes una jornada "extraordinariamente importante" para su contención, después de haber pasado una noche "especialmente dura".

Así se ha expresado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en unas declaraciones a los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado, tras una noche en la que se han desalojado las poblaciones de Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste.

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"No descartamos que a lo largo del día, incluso en las próximas horas, puedan tener que desalojarse nuevas poblaciones", ha apostillado el presidente.

Azcón también ha destacado que "preocupa especialmente" el monasterio viejo de San Juan de la Peña, aunque el apuro es menor que durante la jornada del jueves, cuando efectivos de la UME tuvieron que entrar para rescatar bienes históricos.

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No obstante, ha matizado que, por el momento, ni el monasterio nuevo ni el viejo han sufrido daños, más allá de la puerta que tuvieron que derribar los efectivos de la UME para acceder al interior del viejo.

Azcón ha destacado la cantidad de medios desplegada, con 35 aéreos que se pueden elevar a 38 si a lo largo del día se incorporan tres más desde Francia, y las aproximadamente 500 personas que trabajan contra el fuego.

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En ese sentido, se ha referido al "impresionante" despliegue para defender el monasterio, donde, si los efectivos se ven obligados a abandonar la zona, aplicarán retardante para salvaguardar el cenobio.

"Por tanto, la preocupación sigue siendo máxima", ha destacado el presidente, que ha asegurado que este viernes es "un día extraordinariamente importante para contener el incendio", y ha confiado en que la meteorología ayude en las siguientes jornadas.

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El teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Javier Marcos, ha precisado que los efectivos desplegados por parte de la UME "superan ya los 440 militares" y los medios materiales, los 125, con recursos de los batallones de Zaragoza, Valencia y Torrejón de Ardoz (Madrid).

Sobre el incendio, ha recalcado que, actualmente, no hay ninguna zona "fuera de capacidad de extinción" y que "el trabajo en equipo está funcionando".

"Creo que el día de hoy va a ser el día culminante del esfuerzo. Si esa bajada de temperaturas, ese agua que todos esperamos llega, yo creo que mañana las condiciones van a ser mucho mejores", ha deseado.

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Para el teniente general, "lo importante" pasa por aguantar la jornada, en la que se espera una subida de las temperaturas y vientos que irán rolando "hacia zonas que no convienen". EFE

(foto)