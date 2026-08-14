El sector celebra la prórroga de Almaraz y pide abordar con rigor el futuro de la nuclear

Guardar

Madrid, 14 ago (EFE).- Foro Nuclear ha celebrado la decisión del Gobierno, conocida este viernes, de renovar la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030, y ha abogado por utilizar este nuevo horizonte para abordar, "con sosiego y rigor", el futuro de esta energía.

Asimismo, resulta "imprescindible" que se revisen las condiciones regulatorias, económicas y tributarias que permitan mantener su aportación, "en coherencia con las prioridades europeas de autonomía estratégica, competitividad industrial y descarbonización", según explica en un comunicado.

PUBLICIDAD

Desde 1962, Foro Nuclear representa los intereses de la industria nuclear española. Se encuentra integrado por empresas y organizaciones del sector, y entre sus socios están Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres propietarias de la central extremeña.

Para la presidenta de Foro Nuclear, Marta Ugalde, "es una gran noticia que una infraestructura estratégica como Almaraz pueda continuar operando, ya que la energía nuclear es esencial en el 'mix' de generación eléctrica", entre otras cuestiones, porque "refuerza la autonomía energética" frente a los fósiles.

PUBLICIDAD

Su continuidad también "da certidumbre al territorio y pone de manifiesto el valor de una energía nuclear segura, libre de emisiones, competitiva y complementaria a las renovables", prosigue Ugalde.

La prórroga de la vida útil de Almaraz, además, se enmarca en un contexto internacional de "creciente reconocimiento de la energía nuclear como herramienta para reforzar la seguridad energética, reducir emisiones y acompañar el avance de la electrificación", concluye el Foro.

PUBLICIDAD

El último Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la orden del Ministerio para la Transición Ecológica que renueva la autorización de explotación de las dos unidades de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, tras el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que constató su correcto funcionamiento.

Fuentes del departamento que dirige la también vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, explican que, con esta decisión, el Ejecutivo ha mantenido exactamente la misma posición que ha defendido siempre.

PUBLICIDAD

Es decir, que esta extensión, acotada y limitada, se ha otorgado tras comprobar que las instalaciones son seguras para las personas, que no se compromete la seguridad del suministro y que no genera coste para el ciudadano, ya que se concede sin rebajas fiscales ni contraprestaciones económicas para las eléctricas.

La ampliación del plazo pondera las circunstancias extraordinarias del conflicto en Oriente Próximo y la continuidad de la guerra en Ucrania, conforme a Transición Ecológica, que reitera que su apuesta por las renovables permanece intacta y que alargar la vida de Almaraz no compromete el objetivo de penetración de estas energías.

PUBLICIDAD

La extensión se circunscribe únicamente a la central cacereña, de modo que la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear español se mantiene para 2035, como acordaron las propietarias y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en 2019. EFE