El PP reclama postergar el cierre de las centrales nucleares catalanas de Ascó y Vandellòs

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Barcelona, 14 ago (EFE).- La diputada del PP de Cataluña en el Parlament Eva García ha reclamado este viernes revisar el calendario de cierre de las centrales nucleares catalanas de Ascó y Vandellòs, como ha ocurrido con la de Almaraz (Cáceres).

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030.

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En un comunicado, García ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a revisar el calendario de cierre de Ascó I, Ascó II y Vandellòs II para alargarles la vida y darles así "el mismo trato" que a Almaraz.

García ha recriminado la "inacción" del Govern de Salvador Illa para garantizar el flujo energético en Cataluña: "¿Por qué Illa quiere cerrar Ascó y Vandellòs y no pide que reciban el mismo trato que Almaraz?", se ha preguntado.

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"Cataluña no puede pagar la energía más cara porque el PSC prefiera mantener un calendario ideológico", ha insistido la diputada popular. EFE