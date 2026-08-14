El Gobierno cifra en 240.785 las hectáreas afectadas por los incendios forestales en 2026

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Madrid, 14 ago (EFE).- Los incendios forestales han quemado en España algo más de 240.785 hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

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Según fuentes del Ministerio, este comité también ha realizado una valoración de la situación derivada del eclipse del pasado 12 de agosto, que se saldó sin incidentes de relevancia en cuanto a incendios o afecciones al entorno natural.

El MITECO, añaden las fuentes, quiere "felicitar a la ciudadanía y a todas las personas que disfrutaron del eclipse con el máximo respeto y prudencia hacia el entorno natural" y considera que estos buenos resultados son un éxito gracias a una ciudadanía "consciente y responsable" y al trabajo colaborativo llevado a cabo por el Gobierno y las CCAA.

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El Ministerio hará una valoración en profundidad de la prevención y los resultados con el objetivo de extraer aprendizajes de cara al próximo eclipse total, que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y que se verá de forma total en España en el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla. EFE