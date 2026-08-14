El Gobierno autoriza la continuidad de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030

Plasencia (Cáceres), 14 ago (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta el 8 de junio de 2030.
Dicha renovación, según la Orden TED/864/2026, ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La autorización anterior establecía su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y hasta el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II. EFE
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