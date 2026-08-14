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El fuego de Riglos (Huesca) supera las 11.200 hectáreas con un perímetro de 58 kilómetros

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Zaragoza, 14 ago (EFE).- El incendio forestal declarado el lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) ha afectado a una superficie de más de 11.200 hectáreas, con un perímetro aproximado de 58 kilómetros, según los últimos datos provisionales facilitados este viernes por el dispositivo Infoar.

El fuego, que afecta a una masa muy extensa y continua de pinar, mantiene activada la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo).

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Debido a este incendio, han sido ya desalojadas más de 1.021 personas, un campin y 18 poblaciones: Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Santa María de la Peña, Triste, Peña Estación, Yeste, Atarés, Anzánigo y Osia.

A lo largo de este viernes han trabajado 38 medios aéreos y alrededor de 600 efectivos, mientras que durante la noche desarrollarán labores 16 brigadas terrestres, 12 autobombas y tres buldóceres del operativo Infoar del Gobierno de Aragón.

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Este también dispondrá de un Puesto de Mando Avanzado Ligero con técnicos, el director técnico de extinción y personal de apoyo.

Del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabajará una Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) y del de Defensa, dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 80 efectivos, 12 autobombas, dos nodrizas y dos buldóceres.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Huesca participarán con una autobomba y una nodriza, los mismos medios con los que trabajarán los Bomberos de la Diputación de Huesca, mientras que los de la Diputación de Zaragoza lo harán con dos autobombas. EFE

(foto) (vídeo)

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