El entrenador del Burgos pide centrarse en el grupo disponible para arrancar la temporada

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Burgos, 14 ago (EFE).- El entrenador del Burgos CF, Sergio Francisco, ha hecho un balance positivo de la pretemporada y considera que el equipo llega preparado para afrontar el inicio de la competición, que encara centrado en los jugadores de los que dispone.

El técnico burgalés destaca especialmente la progresión experimentada durante las últimas semanas, en las que el conjunto ha ido incorporando diferentes recursos a su propuesta.

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"La pretemporada ha sido muy positiva. No sé si nos ha dado tiempo a hacer todo lo que queríamos, pero sí que hemos aprovechado muy bien todas las semanas", explicó Sergio Francisco, que considera que cada encuentro de preparación ha servido para trasladar al terreno de juego el trabajo realizado durante los entrenamientos.

El técnico también puso en valor la actitud mostrada por sus futbolistas durante una semana ya marcada por la cercanía del comienzo de la competición.

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"Estoy muy contento con los jugadores, con el grupo. Creo que hemos funcionado muy bien todas las semanas", afirmó.

Sergio Francisco reconoce que el ambiente ha cambiado con la llegada del momento de la verdad.

"Todo el mundo ha subido un punto de agresividad, de que todo el mundo se quiere mostrar, de que todo el mundo quiere estar en ese once".

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Ante la posibilidad de que la plantilla todavía pueda incorporar alguna pieza, el entrenador prefiere centrarse en los jugadores disponibles.

"Ahora mismo exclusivamente pensamos en los que estamos, en cómo llegar lo mejor posible y en cómo hacer un once lo más competitivo posible", indicó.

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Respecto al mercado, dejó claro que el Burgos permanece atento a cualquier oportunidad para mejorar el equipo, aunque sin considerar que existan carencias concretas.

"No es que falten jugadores. Tenemos jugadores en todas las posiciones. Lo que estamos es abiertos a poder mejorar eso", explicó. EFE

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