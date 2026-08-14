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El costamarfileño Lago Junior firma con 35 años por el San Roque de Lepe

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Huelva, 14 ago (EFE).- El CD San Roque de Lepe, del grupo X de la Tercera Federación, ha anunciado este viernes el fichaje de Lago Junior, internacional costamarfileño que se incorpora a la plantilla para la próxima temporada y aporta al conjunto onubense una importante dosis de experiencia y calidad ofensiva.

El extremo, de 35 años, cuenta con una dilatada trayectoria en el fútbol profesional español. Ha defendido las camisetas de clubes como CD Numancia, Eibar, Nàstic de Tarragona, Mirandés, RCD Mallorca, Huesca, Málaga, Racing de Santander y CD Lugo.

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Lago Junior debutó en Primera División con el CD Numancia y posteriormente vivió en el RCD Mallorca una de las etapas más destacadas de su carrera. En el conjunto balear se consolidó como uno de los jugadores importantes de la plantilla y llegó a disputar más de 200 encuentros, en los que anotó 37 goles entre las principales categorías del fútbol español.

Su recorrido también incluye experiencias en otros equipos de gran tradición del fútbol nacional, como Eibar, Málaga, Racing de Santander o Huesca, lo que le ha permitido acumular una notable experiencia tanto en Primera como en Segunda División.

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A su trayectoria de clubes se suma su experiencia internacional con la selección de Costa de Marfil, con la que ha participado en encuentros de clasificación para Mundiales y Copas de África.

Con su incorporación, el San Roque de Lepe suma a su proyecto un futbolista experimentado, con conocimiento del fútbol profesional y capacidad para aportar en la parcela ofensiva. EFE

maf/agr/apa

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