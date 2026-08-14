El Cádiz y su repentino cambio de entrenador frente a histórico debut del filial del Celta

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Cádiz/Vigo, 14 ago (EFE).- El Cádiz recibe en el estreno liguero este sábado al recién ascendido Celta Fortuna, filial del conjunto vigués en su histórico debut en Segunda, con la novedad de su nuevo entrenador, Albert Celades, que tomó las riendas del equipo esta semana tras la repentina marcha de su antecesor, Imanol Idiakez.

Celades ha contado con pocas sesiones de entrenamiento para familiarizarse con su plantilla, en un periodo de trabajo intenso para ofrecer las consignas fundamentales en el diseño preliminar necesario ante el envite inicial de la competición.

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Enfrente estará el filial del Celta, que ha desarrollado la pretemporada completa con su técnico, Fredi Álvarez, pero que se presenta por primera vez en la categoría de plata del fútbol español con una plantilla plagada de debutantes en LaLiga Hypermotion.

No obstante, pese a la juventud de su plantilla, Álvarez avisa de que no se siente “la cenicienta” de la categoría. El técnico moañés, con sólo tres novedades en la plantilla -Alexis Olmedo, Vlad Silva y Hugo Cuenca-, avisa de que el primer objetivo del equipo es formar jugadores para el primer equipo, pero no renuncian a mantenerse en la categoría.

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Los gaditanos han firmado este verano los fichajes del portero Jokin Ezkieta (Racing de Santander); los defensas Beñat de Jesús (Barakaldo), Javi Castro (Racing de Santander), Kenan Toibibou (NK Bravo) y Cristian Gutiérrez (Las Palmas); los centrocampistas Damián Rodríguez (Celta), Ibon Sánchez (Bilbao Arhletic), Dilan Zárate (Inter de Milán); y los delanteros Urko Izeta (Athletic Club) y Vladys Kopotun (Alcorcón).

La plantilla podría no estar cerrada y en los días que restan para la conclusión del mercado veraniego es posible que haya alguna salida y que también se concrete algún refuerzo más, pero para el sábado la alineación inicial se formaría con algunos de los refuerzos y con jugadores que ya estaban la temporada pasada.

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En el lado céltico, Álvarez no podrá contar con Vlad Silva por temas burocráticos, pero sí con los tres jugadores que estaban llevando a cabo la pretemporada con el primer equipo y bajarán a jugar con el filial por el aplazamiento del Celta-Osasuna de LaLiga EA Sports (Primera): Burcio, Anxo, Antañón y Coke.

Las únicas dudas en el once celeste están en la línea defensiva, donde Gavián y Milla se juegan un puesto en el carril derecho y el senegalés Seyni y Quique Ribes en el centro de la defensa.

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- Alineaciones probables:

Cádiz: Ezkieta; Beñat, Kovacevic, Recio, Kenan; Joaquín, Ibón Sánchez, De la Rosa, Suso; Vladys y García Pascual.

Celta Fortuna: Coke; Gavián, Anxo, Seyni, Meixús, Joel; Burcio y Antañón; Óscar Marcos, Ángel Arcos y Álvaro Marín. EFE

Estadio: JP Financial.

Hora: 19.00 horas. EFE

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jsb-agr/dmg/cmm