Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El BOE publica la declaración del Pazo de Meirás como lugar de memoria democrática

Guardar

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la declaración del Pazo de Meirás, situado en el municipio de Sada (A Coruña), como lugar de memoria democrática al considerarlo como "uno de los espacios más significativos para comprender la historia contemporánea de Galicia y de España".

La resolución apunta que la trayectoria histórica del Pazo de Meirás "está estrechamente vinculada a dos realidades de enorme trascendencia y muy diferente significado": la figura de Emilia Pardo Bazán, "una de las escritoras más relevantes de la literatura española contemporánea", y la dictadura franquista, "que convirtió el inmueble en uno de sus principales símbolos de poder".

PUBLICIDAD

Según el BOE, durante la Segunda República Meirás quedó asociado a sectores políticos y sociales "contrarios al nuevo régimen democrático y fue asimismo escenario de conflictos agrarios que reflejaban las profundas tensiones sociales y políticas del período". "Algunos miembros de la familia participaron en conspiraciones antirrepublicanas relacionadas con los procesos golpistas de 1932 y 1936, convirtiendo el lugar en un escenario representativo de las fracturas que precedieron a la Guerra de España", expone,

Así, argumenta que la dimensión de estos sucesos "convierte a Meirás en un lugar esencial para la memoria democrática" cuando además, en plena Guerra Civil, se constituye el 3 de marzo de 1938 la denominada 'Junta Pro-Pazo del Caudillo', integrada por el gobernador civil de A Coruña y diversas autoridades provinciales y locales, con "el objetivo de adquirir el inmueble para entregárselo a Francisco Franco". "La operación se financió mediante aportaciones forzosas impuestas a ayuntamientos, funcionarios y particulares, en un contexto de represión y coacción política", recuerda.

PUBLICIDAD

PROCESO REPRESIVO

El BOE indica que durante el proceso de acondicionamiento del pazo se ampliaron los terrenos "mediante técnicas represivas y coactivas", que desposeyeron a los legítimos propietarios de las fincas colindantes. Además, se efectuaron "apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc".

"Al ser utilizado por el dictador como residencia oficial estival, adquirió una función política, de explicación de la naturaleza del franquismo y de la represión; una función simbólica, de representación, y tuvo un gran impacto en la vida local, incluida la articulación de redes locales y provinciales del poder franquista", prosigue la argumentación.

El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, tras una demanda presentada por Abogacía del Estado, sentenció que el Pazo era propiedad del Estado, declarando nula y sin efecto la donación personal del mismo a Franco a su familia.

Dos meses después se cumplió la sentencia y, desde el 10 de diciembre de 2020, dejó de ser propiedad de la familia Franco y pasó a ser patrimonio del Estado. La sentencia fue corroborada por la Audiencia Provincial de A Coruña, el 12 de febrero de 2021, y por el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid, que, el 7 de noviembre de 2024, otorgó a la Administración General del Estado la totalidad de los bienes reclamados.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Escondida en los Picos de Europa, se asienta una comarca sobre la ladera de la montaña con un monasterio de más de 10 siglos

Sus valles aislados preservaron durante siglos casas de piedra y tradiciones centenarias

Escondida en los Picos de Europa, se asienta una comarca sobre la ladera de la montaña con un monasterio de más de 10 siglos

Nigel Farage dice que su victoria sobre el Conde Cara de Basura en unas elecciones parciales sin partidos mayoritarios representa un “respaldo abrumador”

El líder ultraderechista había renunciado a su escaño en medio de una polémica por ingresos y donaciones no declaradas. Ahora, que lo ha recuperado en unos comicios atípicos, la investigación parlamentaria sobre sus finanzas podrá continuar

Nigel Farage dice que su victoria sobre el Conde Cara de Basura en unas elecciones parciales sin partidos mayoritarios representa un “respaldo abrumador”

Almaraz seguirá operativa hasta junio de 2030: el Gobierno retrasa el cierre de la central nuclear

El Ministerio de Transición Ecológica publicó este viernes la orden en el BOE tras el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear a la prórroga solicitada por las empresas propietarias

Almaraz seguirá operativa hasta junio de 2030: el Gobierno retrasa el cierre de la central nuclear

La artritis podría tener su origen antes del nacimiento: un estudio señala por qué algunas articulaciones son más vulnerables

Investigadores de la Universidad de Oxford sitúan el origen desde las primeras etapas de desarrollo embrionario

La artritis podría tener su origen antes del nacimiento: un estudio señala por qué algunas articulaciones son más vulnerables

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de agosto

El valor de las gasolinas cambia constantemente, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nigel Farage dice que su victoria sobre el Conde Cara de Basura en unas elecciones parciales sin partidos mayoritarios representa un “respaldo abrumador”

Nigel Farage dice que su victoria sobre el Conde Cara de Basura en unas elecciones parciales sin partidos mayoritarios representa un “respaldo abrumador”

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España, pero Rabat también tiene mucho que perder: este es el coste de cerrar la vía de cooperación judicial

Así funciona una evacuación cuando un incendio forestal amenaza las casas: quién decide, cómo se sale y qué hacer si el fuego bloquea la ruta

Vivas exige a Marlaska el retorno a Marruecos de los 5.000 migrantes que aún están en Ceuta: “Ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la Península”

El eclipse deja más de 530 atenciones sanitarias en 16 comunidades, principalmente por problemas oculares y consultas de ciudadanos preocupados

ECONOMÍA

Almaraz seguirá operativa hasta junio de 2030: el Gobierno retrasa el cierre de la central nuclear

Almaraz seguirá operativa hasta junio de 2030: el Gobierno retrasa el cierre de la central nuclear

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de agosto

El campo europeo se resiste a la importación de grano ucraniano para evitar la caída de precios, mientras Kiev mira a la UE para exportar sus cosechas

El pago de la deuda de las comunidades autónomas amenaza con comerse “recursos de otras políticas públicas”: el gasto en intereses se triplicará antes de 2030

Esto es lo que dice la ley si encontramos petróleo en el jardín de casa

DEPORTES

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Ferran Torres hace las maletas: principio de acuerdo entre el FC Barcelona y PSG por 50 millones de euros

Un experto en salud deportiva advierte a Carlos Alcaraz: “El US Open reúne todos los factores de riesgo para la salud de los atletas”

El secreto de los zurdos en el deporte: la ventaja que nace en la rareza y que comparten Rafa Nadal, Carolina Marín o Lamine Yamal

Luis Enrique quiere igualar la gesta del Real Madrid de Zidane: “No creo que haya un equipo más motivado que nosotros”