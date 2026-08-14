Detienen en Burgos a una persona dedicada a la venta ilegal de armas de fuego

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Burgos, 14 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la comarca burgalesa de Las Merindades como supuesto autor de los delitos de tráfico de armas, tenencia ilícita y depósito de municiones, después de hallar en su domicilio gran cantidad de armas y munición, y constatar su participación en una red de distribución ilegal.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, se inició meses atrás después de que se detectaran indicios de actividad de tráfico ilegal de armas en la provincia, ha informado este viernes la Guardia Civil en nota de prensa.

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Los agentes centraron la investigación en un vecino de la provincia de Burgos que, supuestamente, estaría suministrando armas a distintos individuos, varios de ellos con antecedentes policiales y penales.

Ante la gravedad de los hechos, la Guardia Civil intensificó las actuaciones para determinar la magnitud de la red de distribución ilegal, identificar a sus destinatarios y esclarecer el destino final del armamento intervenido.

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La operación incluyó el registro del domicilio del implicado, donde localizaron una gran cantidad de armas –entre las que destacaban varios rifles y revólveres- junto con abundante munición y diverso material relacionado con su reparación y mantenimiento, así como diferentes componentes de carácter armamentístico.

Entre el material intervenido destacó, por su extraordinaria peligrosidad para la seguridad pública, la aprehensión de un fusil de guerra automático, así como una pistola de calibre 9 milímetros con dos cargadores y munición, armas que carecían de documentación.

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Paralelamente, también se encontraron 1.023 cartuchos metálicos de diferentes calibres, además de pólvora, fulminantes e iniciadores.

La investigación ha permitido determinar que el detenido había realizado numerosas operaciones de compraventa de armas en el pasado sin observar los requisitos y controles establecidos por la normativa vigente.

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Por ello, se le imputan los delitos de tráfico de armas, así como tenencia de armas de fuego reglamentadas sin las correspondientes licencias y depósito no autorizado de armas y municiones, lo que puede acarrear penas de hasta 7 años de prisión.

Todos los efectos intervenidos, así como el presunto autor de los hechos y las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villarcayo, que ha instruido el asunto. EFE

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