Desarticulada una organización que explotaba sexualmente a mujeres en Soria y Castellón

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Madrid, 14 ago (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la trata con mujeres para explotarlas sexualmente en prostíbulos de Soria y Burriana (Castellón), en una operación en la que han sido detenidas cinco personas.

La organización criminal captaba a mujeres sudamericanas en situación de vulnerabilidad y las explotaba en dos inmuebles, y también suministraba fármacos contra la disfunción eréctil, según ha informado la Policía Nacional este viernes.

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La investigación se inició el pasado mes de febrero al tener conocimiento de una víctima de esta red, que denunció su captación en su país de origen y su traslado hasta España para ser explotada sexualmente.

La Policía identificó, a través de la investigación, a una estructura criminal organizada, con reparto definido de funciones entre sus integrantes para la captación, traslado, alojamiento, control y explotación de las víctimas, además de un quinto miembro que coordinaba el entramado.

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Además de captar a mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad, también incorporaba a la red a mujeres residentes en España ofreciendo "plazas" de alojamiento, que en realidad eran para atender sexualmente a los clientes.

Para prolongar la explotación de las víctimas y asegurar sus sometimiento, la banda criminal utilizaba rituales de santería como método de control psicológico, una práctica arraigada en los países de origen de muchas de las víctimas, agrega la Policía.

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Para dar apariencia de legalidad, la organización obligaba a las víctimas a firmar un contrato de arrendamiento. Además, los criminales se quedaban con la mitad de los ingresos que recibían estas mujeres por los servicios sexuales.

Las mujeres eran obligadas a vivir en un espacio común habilitado con varias camas y un sofá, ya que las habitaciones de los prostíbulos estaban destinadas únicamente a la prestación de servicios sexuales, para las que debían estar disponibles de forma permanente y en la que se les exigía no utilizar preservativo o consumir drogas cuando lo pedían los clientes.

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La Policía ha detenido a los miembros de la organización en las provincias de Soria, donde arrestó a tres personas, Burgos y Murcia, y practicó dos entradas y registros en los inmuebles que se usaban como prostíbulos.

Además de documentación relacionada con la explotación sexual de las mujeres, en los registros se intervinieron numerosos fármacos para la disfunción eréctil que comercializaban entre los clientes.

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La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

sjs/jlg