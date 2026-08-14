Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Desarticulada una organización que explotaba sexualmente a mujeres en Soria y Castellón

Guardar

Madrid, 14 ago (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la trata con mujeres para explotarlas sexualmente en prostíbulos de Soria y Burriana (Castellón), en una operación en la que han sido detenidas cinco personas.

La organización criminal captaba a mujeres sudamericanas en situación de vulnerabilidad y las explotaba en dos inmuebles, y también suministraba fármacos contra la disfunción eréctil, según ha informado la Policía Nacional este viernes.

PUBLICIDAD

La investigación se inició el pasado mes de febrero al tener conocimiento de una víctima de esta red, que denunció su captación en su país de origen y su traslado hasta España para ser explotada sexualmente.

La Policía identificó, a través de la investigación, a una estructura criminal organizada, con reparto definido de funciones entre sus integrantes para la captación, traslado, alojamiento, control y explotación de las víctimas, además de un quinto miembro que coordinaba el entramado.

PUBLICIDAD

Además de captar a mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad, también incorporaba a la red a mujeres residentes en España ofreciendo "plazas" de alojamiento, que en realidad eran para atender sexualmente a los clientes.

Para prolongar la explotación de las víctimas y asegurar sus sometimiento, la banda criminal utilizaba rituales de santería como método de control psicológico, una práctica arraigada en los países de origen de muchas de las víctimas, agrega la Policía.

Para dar apariencia de legalidad, la organización obligaba a las víctimas a firmar un contrato de arrendamiento. Además, los criminales se quedaban con la mitad de los ingresos que recibían estas mujeres por los servicios sexuales.

Las mujeres eran obligadas a vivir en un espacio común habilitado con varias camas y un sofá, ya que las habitaciones de los prostíbulos estaban destinadas únicamente a la prestación de servicios sexuales, para las que debían estar disponibles de forma permanente y en la que se les exigía no utilizar preservativo o consumir drogas cuando lo pedían los clientes.

La Policía ha detenido a los miembros de la organización en las provincias de Soria, donde arrestó a tres personas, Burgos y Murcia, y practicó dos entradas y registros en los inmuebles que se usaban como prostíbulos.

Además de documentación relacionada con la explotación sexual de las mujeres, en los registros se intervinieron numerosos fármacos para la disfunción eréctil que comercializaban entre los clientes.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

sjs/jlg

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Una cúpula de hormigón permanece sellada en una isla del Pacífico desde hace décadas y nadie quiere abrirla

En el corazón del Pacífico, la cúpula de Runit cubre el cráter dejado por una explosión nuclear estadounidense en 1958, donde se depositaron decenas de miles de metros cúbicos de residuos radiactivos tras los ensayos atómicos de la Guerra Fría

Una cúpula de hormigón permanece sellada en una isla del Pacífico desde hace décadas y nadie quiere abrirla

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”

El avance del incendio en el entorno de San Juan de la Peña ha obligado a trasladar de urgencia cuadros, esculturas y restos históricos, en una operación que algunos especialistas califican de caótica y carente de recursos adecuados

Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”

El monasterio de San Juan de la Peña cerrado por el incendio de Huesca: así es el enclave que fue cuna del Reino de Aragón

Las llamas obligaron a evacuar de urgencia los restos de tres reyes medievales y otras piezas del panteón real del cenobio aragonés

El monasterio de San Juan de la Peña cerrado por el incendio de Huesca: así es el enclave que fue cuna del Reino de Aragón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”

Un bombero estalla contra el rescate del patrimonio del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca), rodeado por las llamas: “No es su culpa, obedecen órdenes”

Qué significa la señal R-109 de la DGT: es un coche con fuego en el capó y si la infringes te pueden multar con 600 euros y retirada de puntos

Nigel Farage dice que su victoria sobre el Conde Cara de Basura en unas elecciones parciales sin partidos mayoritarios representa un “respaldo abrumador”

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España, pero Rabat también tiene mucho que perder: este es el coste de cerrar la vía de cooperación judicial

Así funciona una evacuación cuando un incendio forestal amenaza las casas: quién decide, cómo se sale y qué hacer si el fuego bloquea la ruta

ECONOMÍA

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa de el cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa de el cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

Un okupa se instala en las zonas comunes de un edificio y después de más de un año destroza las cámaras de seguridad y prende fuego a los trasteros

Juan Goñi, arquitecto: “Según el INE, el 23% de la población vive en casas con algún tipo de humedad”

Almaraz seguirá operativa hasta junio de 2030: el Gobierno retrasa el cierre de la central nuclear

DEPORTES

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Los remates de cabeza en el mundo del fútbol, un problema a largo plazo: “Los futbolistas tienen hasta cinco veces más probabilidad de padecer alzhéimer”

Ferran Torres hace las maletas: principio de acuerdo entre el FC Barcelona y PSG por 50 millones de euros

Un experto en salud deportiva advierte a Carlos Alcaraz: “El US Open reúne todos los factores de riesgo para la salud de los atletas”

El secreto de los zurdos en el deporte: la ventaja que nace en la rareza y que comparten Rafa Nadal, Carolina Marín o Lamine Yamal

Luis Enrique quiere igualar la gesta del Real Madrid de Zidane: “No creo que haya un equipo más motivado que nosotros”