Catedral de Toledo regala réplicas de la primera piedra puesta en el templo hace 800 años

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Toledo, 14 ago (EFE).- La Catedral de Toledo ha regalado este viernes 14 de agosto, fecha en que se conmemora el 800 aniversario de la colocación de la primera piedra del templo primado, réplicas de esa primera piedra.

La pieza se ha entregado a los cientos de asistentes que han asistido a la celebración litúrgica de este último día del Octavario de la Virgen del Sagrario, festividad que se celebra este sábado 15 de agosto.

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La réplica, elaborada por La Paloma Cerámicas, se ha diseñado tomando como ejemplo la imagen de la primera piedra que se muestra en el cuadro de Francisco Ricci 'El arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada y Fernando III el Santo colocando la primera piedra de la Catedral de Toledo', y tiene un peso de un kilogramo.

El lienzo refleja que el 14 de agosto de 1226, en vísperas de la festividad de la Asunción, el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada colocó la primera piedra de la nueva Catedral en presencia del rey Fernando III.

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La Catedral de Toledo está celebrando este año su VIII centenario, en el que la réplica de la primera piedra, de la que se han realizado más de 10.000 ejemplares, se ha convertido en uno de sus emblemas. EFE

(foto)