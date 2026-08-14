Bordalás: "Mojica es de los mejores en su posición, nos va a ayudar mucho"

Guardar

Getafe (Madrid), 14 ago (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, elogió este viernes al lateral izquierdo colombiano Johan Mojica, al que calificó como "uno de los mejores en su posición" y del que se muestra confiado en que les va a "ayudar mucho".

Mojica, de 33 años, se ha incorporado esta semana al Getafe procedente del Mallorca, su último equipo en España tras jugar anteriormente en Rayo Vallecano, Girona, Elche, Osasuna y Villarreal.

PUBLICIDAD

"Tiene mucha experiencia y es de los mejores en su posición. Nos va a aportar y a ayudar mucho. Viene con una ilusión enorme porque ha querido venir desde el principio al Getafe", dijo Bordalás, en la conferencia de prensa previa al encuentro frente al Alavés, correspondiente al inicio de LaLiga EA Sports (Primera).

El futbolista de Cali, internacional en 49 ocasiones con Colombia, disputó con su selección el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en la que el combinado cafetero cayó eliminado ante Suiza en los octavos de final, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario y perder 4-3 en la tanda de penaltis. EFE

PUBLICIDAD