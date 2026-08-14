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Bordalás: "La plantilla no está cerrada"

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Getafe (Madrid), 14 ago (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este viernes, en vísperas del debut liguero frente al Alavés, que la plantilla "no está cerrada para una temporada ilusionante" por el regreso a Europa, algo en lo que aún no quiere pensar para no desviar el foco de su primer rival, al que calificó de "aguerrido".

El equipo madrileño abre la temporada en Mendizorroza frente al Alavés, dirigido por Quique Sánchez Flores, técnico que conoce bien al Getafe tras su paso como entrenador durante tres etapas (2004-2005, siete partidos en los dos primeros meses de 2015 y 2021-2023).

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"El primer partido trae ciertas inquietudes y ciertas dudas porque el Alavés nos conoce", dijo Bordalás, en conferencia de prensa, en la que comentó que para el Getafe "es un partido ilusionante" e intentará "hacerlo bien".

No obstante, reconoció que "no será sencillo porque siempre es un rival difícil y complicado de local" y ante un técnico que "conoce el club".

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"El Alavés es un rival muy aguerrido, que te lleva a duelos y que compite a un nivel muy alto, pero nosotros tenemos la ilusión del comienzo del campeonato en un curso con tres competiciones, algo que nos hace mucha ilusión", confesó.

La pretemporada del Getafe ha sido "atípica" al contar con "muchas dificultades debido al número de efectivos". "Salieron muchos jugadores y para completar entrenamientos de calidad hemos tenido que incorporar a muchos chicos del filial pero ahora ya estamos bien", subrayó.

"Aun así, la plantilla no está cerrada", aseveró Bordalás, quien habló de la "buena sintonía" que tiene con el club y su presidente, Ángel Torres.

El técnico del Getafe expresó que su preocupación es "mantener la ambición y mentalidad de ganador" para "trabajar con los chicos". "La ilusión nos tiene que dar energías para afrontarlo todo al máximo. Nos falta completar la plantilla y se está trabajando en ello. A ver si somos capaces de tener una plantilla equilibrada", comentó.

Para este primer partido, Bordalás ya cuenta con para su delantera con el turco Enes Unal, que ha regresado al club procedente del Bournemouth inglés.

"Enes es conocido por la afición, también por mí, y es un gran profesional. Quería venir porque desde que se fue nos ha echado de menos y nosotros a él. Creo que nos va a ayudar mucho en el terreno de juego y en el día a día", manifestó.

El que no estará durante esta temporada es el centrocampista nigeriano Christantus Uche, lesionado de gravedad hace unos días en el amistoso frente al Mónaco.

"Fue muy triste para todos. Desafortunadamente, quería ser optimista, pero después de ver la entrada me temía lo peor, algo que posteriormente se cumplió. Creo que se podía haber evitado pero ahora hay que pensar en él y en que vuelva, no cuanto antes, sino en perfectas condiciones. Es una pena grande para el club y para el chico, pero es muy joven y seguro que saldrá de esta lesión tan grave. En los partidos hay que penalizar cuando hay intencionalidad y pensar en la integridad de los chicos", concluyó. EFE

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