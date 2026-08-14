Bendodo critica que el Gobierno destine 33.600 agentes al eclipse y solo 60 a Ceuta

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Málaga, 14 ago (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado este viernes que el Ministerio del Interior "movilizara a 33.600 efectivos policiales" para el eclipse y solo 60 "para la avalancha de 70.000 inmigrantes que violentaron nuestras fronteras en Ceuta".

En declaraciones a los medios en Manilva (Málaga), Bendodo ha lamentado que el Gobierno diga "que hay normalidad" en Ceuta y que "se han ido más (inmigrantes) de los que llegaron", pero "siguen miles de personas acampadas en la ciudad y las playas, generando insalubridad, inseguridad y el susto que tiene la población ceutí".

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"La Ceuta real es otra, no la que cuenta el Gobierno, que dice que ha vuelto la normalidad. Han entrado 70.000 personas procedentes de Marruecos en un solo día. Según datos del gobierno de Ceuta hay casi 9.000 personas allí que no se han ido, los servicios médicos están colapsados y los vecinos salen en grupos a la calle por la inseguridad que sienten", ha insistido.

Al mismo tiempo, según Bendodo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "habla de un hecho extraordinario y excepcional, pero lo excepcional es el nivel de improvisación e incapacidad que ha demostrado el Ministerio del Interior".

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Para el dirigente popular, la conclusión es que, "con Marlaska, la mala previsión, la mala gestión y llegar más tarde no son una excepción, y empieza a convertirse en una rutina para todos".

Ha añadido que se han referido a esta situación Marlaska, Robles o Bolaños, "pero nadie explica nada, y ningún ministro ni el presidente del Gobierno explican qué van a hacer para que esto no vuelva a pasar". EFE

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