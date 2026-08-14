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Ana Miralles y Craig Thompson, en el Festival Internacional de Cómic de Mallorca 2026

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Palma, 14 ago (EFE).- Los autores Ana Miralles y Craig Thompson son algunos de los nombres confirmados para la nueva edición del Festival Internacional del Cómic de Mallorca, previsto entre los días 14 y 18 de octubre en las localidades de Palma e Inca.

En un comunicado hecho público este viernes, la edición de este año volverá a reunir a autores, editoriales, profesionales y lectores en torno a exposiciones, actividades y propuestas pensadas para seguir acercando el cómic a todos los públicos.

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La edición de 2026 da continuidad a la nueva etapa iniciada el pasado año, con Inca consolidada como sede principal del Futuro Museo del Cómic.

Por su parte, Palma volverá a acoger una parte destacada de la programación, con gran protagonismo dentro de uno de los principales acontecimientos dedicados al cómic en Baleares.

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Entre los primeros invitados confirmados figura Ana Miralles, una de las autoras españolas con mayor proyección internacional.

Reconocida por obras como 'Djinn', realizada junto al guionista Jean Dufaux, o Ava, distinguida con el Premio TodosTusLibros al Mejor Cómic Nacional, Miralles recibió en 2025 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

La primera confirmación internacional de esta edición es el estadounidense Craig Thompson, uno de los autores más influyentes de la novela gráfica contemporánea.

Su obra 'Blankets' marcó un antes y un después en el cómic norteamericano y lo consolidó como una de las voces más personales de su generación, una trayectoria que ha continuado con títulos como 'Habibi', 'Cuaderno de viaje' o 'Raíces de ginseng'.

La imagen de esta edición lleva la firma del ilustrador y autor mallorquín Jaume Vadell, que ha construido el cartel sobre uno de los elementos más reconocibles del cómic: los bocadillos de texto.

Convertidos en protagonistas de la ilustración, simbolizan el diálogo, la narración y el encuentro que definen el espíritu del festival.

Como novedad, el cartel contará con una edición limitada en risografía, firmada por el autor, que podrá adquirirse mediante una campaña de micromecenazgo junto con otros productos del festival.

Las exposiciones volverán a tener un peso importante dentro de la programación, entre las que destaca 'El Víbora, contracultura en vena', que podrá visitarse en el Futur Museu del Còmic d'Inca.

La muestra recorre la historia de una de las revistas más influyentes del cómic español, convertida durante 25 años en símbolo de la creación underground, la experimentación y la libertad artística.

El Museu del Calçat i de la Indústria de Inca acogerá 'La sabata dibuixada', una propuesta que establece un diálogo entre la tradición zapatera del Raiguer y la narrativa gráfica.

Por otro lado, el Casal Solleric volverá a ser una de las sedes de referencia del CòmicNostrum, puesto que del 15 de octubre al 7 de enero de 2027 acogerá la exposición 'Vinyeta és una paraula femenina. Autores de còmic espanyoles des dels anys 50 fins avui', comisariada por Jaume Vaquer.

Además, el Pop Up Còmic Market se convertirá en uno de los puntos de encuentro del festival durante los días 17 y 18 de octubre, con editoriales, autores, ilustradores, presentaciones, firmas y actividades para todos los públicos. EFE

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