Álex Forés: "Quiero estar donde me quieran y aquí noto muchísimo cariño"

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Burgos, 13 ago (EFE).- El delantero Álex Forés, séptimo fichaje del Burgos CF para la temporada 2026/27, aseguró este jueves que el interés mostrado por el club burgalés fue determinante para aceptar su incorporación y destacó el cariño recibido desde su llegada.

“Quiero estar donde me quieran y aquí he notado muchísimo cariño”, afirmó Forés durante su presentación oficial, en un acto en el que estuvo acompañado por el director deportivo del Burgos CF, Miguel Pérez Cuesta 'Michu'.

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El atacante valenciano llega al conjunto burgalés después de una temporada complicada en el Real Oviedo y con el objetivo de recuperar su mejor versión en un proyecto en el que espera sentirse importante.

“El año pasado en Oviedo fue complicado y ahora buscaba un proyecto en el que pudiera sentirme importante y querido”, explicó.

Forés ha firmado un contrato por cuatro temporadas, una apuesta a largo plazo del Burgos CF por un delantero al que Michu ya había intentado incorporar en anteriores ocasiones.

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El delantero afronta su llegada a Burgos con buenas sensaciones físicas y aseguró estar preparado para comenzar a competir.

“Estoy al cien por cien. Llevo entrenando un mes y pico y estoy a plena disposición del míster”, afirmó.

Forés se definió como un futbolista trabajador y humilde, además de destacar su capacidad goleadora como una de sus principales características. EFE

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