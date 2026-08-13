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Temas del día de EFE España del viernes 14 de agosto de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - Dos semanas después de la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta desde Marruecos, la ciudad no ha recuperado la normalidad y tiene en sus calles a unos 5.000 migrantes irregulares a los que no puede dar acogida, mientras el Ministerio del Interior anuncia un nuevo refuerzo policial para garantizar la seguridad.

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- El presidente de Senado, Pedro Rollán, visita Ceuta y se reúne con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas.

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INCENDIOS FORESTALES

Madrid - El incendio de Niebla (Huelva), que amenaza con convertirse en el peor de la historia en Andalucía, sigue fuera de control, mientras que el de Peñas de Riglos (Huesca) supera ya las 8.000 hectáreas.

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TIEMPO VERANO

Madrid - La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera un cambio apreciable del tiempo a partir de este viernes, con un descenso progresivo de las temperaturas y tormentas intensas en el norte y el tercio oriental de la península.

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TERRORISMO YIHADISTA

Madrid - Con cien detenidos en España en el año 2025, el terrorismo yihadista continúa siendo la principal amenaza para la seguridad del Estado, según se desprende del Balance del terrorismo en España en 2025, elaborado por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.

(Texto a las 8:00. 904 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8007404785)

CARBURANTES PRECIOS

Madrid - La evolución del precio del gasóleo, que en España desde el inicio de la guerra en Irán ha subido un 50 % antes de impuestos, resume el impacto de la volatilidad geopolítica en los mercados y en una economía nacional que ya aguarda a septiembre, cuando se reforzará la rebaja fiscal a este combustible.

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MOTOR CALOR

Madrid - Mientras las familias se desplazan por carretera rumbo a sus destinos turísticos, las altas temperaturas pueden llegar a convertir el verano en unas "vacaciones en el arcén" ya que el calor extremo aumenta hasta un 50 por ciento las averías de los vehículos durante los días de máximo calor.

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PARÁLISIS CEREBRAL

Madrid - Las familias con hijos con parálisis cerebral libran una carrera de fondo para procurarles cuidados desde el nacimiento hasta el envejecimiento. A partir de septiembre retoman acciones para reclamar una estrategia estatal similar a la de otras enfermedades que garantice derechos y atención especializada sin depender del lugar de residencia.

(Texto a las 7:30. 885 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55012037142, 8013569732)

CÁNCER PRÓTESIS

Madrid - El Hospital Gregorio Marañón presenta el diseño, fabricación e implantación de la primera prótesis personalizada en el mundo realizada con un nuevo metamaterial que ha permitido salvar la pierna a un paciente joven con sarcoma.

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PALACIO CRISTAL

Madrid - El Palacio de Cristal del Retiro, espacio adscrito al Museo Reina Sofía para exposiciones de artistas contemporáneos, es ahora un enjambre de andamios, pasarelas y escaleras que permiten a un equipo de técnicos especializados cambiar cada uno de los más de 5.000 cristales que cubren su inmenso caparazón. EFE visita las obras que permitirán que el centenario edificio vuelva a respirar. Cristina Lladó

CINE MAYORES

Barcelona - Los actores Karra Elejalde y Kandido Uranga acaban de rodar 'El triplete', un corto de Rodrigo Olmedo, ganador de la sexta edición de Audi Future Stories, que ensalza la amistad en la senectud, una cuestión sobre la que los intérpretes aseguran, en una entrevista con EFE, que "hablamos a los abuelos como si fueran bobos".

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:45h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente del Senado, Pedro Rollán se reúne con el de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en le Palacio de la Asamblea. A las 12:30 ambos atienden a los medios y a las 13:00 Rollán visita diferentes puntos de la ciudad. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- INDUSTRIA FACTURACIÓN.- El INE publica la cifra de negocios de la industria de mayo. (Texto)

09:00h.- Madrid.- EMPLEO EXTRANJERO.- La Seguridad Social publica los datos de la evolución de la afiliación entre extranjeros. (Texto)

10:00h.- Madrid.- BCE FINANCIACIÓN.- El Banco de España publica los datos mensuales de financiación del Eurosistema a entidades de crédito que operan en España.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

15:00h.- Madrid.- TRÁFICO VERANO.- Comienza la tercera fase de la operación especial de verano de la Dirección General de Tráfico (DGT). (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- INCENDIOS FORESTALES.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, mantiene una reunión, por vía telemática, con el Comité de Dirección de Medio Ambiente para el seguimiento de la evolución de los incendios en el país.

10:30h.- Madrid.- CÁNCER PRÓTESIS.- El Hospital Gregorio Marañón presenta el diseño, fabricación e implantación de la primera prótesis personalizada en el mundo realizada con un nuevo metamaterial que ha permitido salvar la pierna a un paciente joven con sarcoma. Hospital Gregorio Marañón. C/ Máiquez, 7. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Cabezón de Pisuerga (Valladolid).- GOBIERNO IGUALDAD.- La ministra de Igualdad Ana Redondo visita el Punto Violeta instalado en Cabezón de Pisuerga con motivo de sus fiestas patronales.Durante la visita, atiende a los medios de comunicación. C/ Butacas, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

Cullera.- FESTIVALES MEDUSA.- La duodécima edición del Festival Medusa de música electrónica, que se celebra en la playa de Cullera (Valencia) hasta el próximo domingo, acoge este viernes las actuaciones de Fátima Hajji, Nico Moreno o Dimitri Vegas, entre otros pinchadiscos. Playa de Cullera.

Gandia.- FESTIVALES MEDITERRÁNEA.- Love of Lesbian y Miss Caffeina, entre otras bandas, actúan este viernes en el parque Ausiàs March de Gandia (Valencia) en el marco de la séptima edición del festival de música 'indie' Mediterránea. Parque Ausiàs March.

18:00h.- San Sebastián.- TOROS SAN SEBASTIÁN.- Segunda corrida de toros de la Semana Grande donostiarra con los diestros Morante de la Puebla y José María Manzanares, y el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza. Illunbe. (Texto) (Foto)

18:30h.- Gijón.- TOROS GIJÓN.- Feria taurina de Begoña. Corrida de rejones con toros de Los Espartales para Diego Ventura, Duarte Fernandes y Javier Funtanet, quien toma la alternativa. Plaza de toros de El Biblio. (Texto) (Foto)

19:30h.- San Sebastián.- FIESTAS SAN SEBASTIÁN.- El Orfeón Donostiarra interpreta La Salve en la misa de la víspera de la Virgen en la Basílica de Santa María del Coro, uno de los actos más tradicionales de las fiestas de la Semana Grande de San Sebastián. Basílica de Santa María.

20:00h.- Santander.- FESTIVAL SANTANDER.- La Compañía María Pagés abre el ciclo de danza del 75 Festival Internacional de Santander con 'El paraíso de los negros'. Palacio de Festivales de Cantabria.

20:30h.- Betanzos (A Coruña).- DOLORES VÁZQUEZ.- Dolores Vázquez, la mujer que a finales de la década de los 90 pasó 519 días en prisión, hasta que pudo probar su inocencia, acusada del crimen de la joven malagueña de diecinueve años Rocío Wanninkhof, pronuncia el pregón de las fiestas de su localidad natal. Plaza de la Constitución.

22:30h.- San Javier (Murcia).- TEATRO SAN JAVIER.- Representación de ‘Hamlet’, en una versión libre e inclusiva protagonizada por intérpretes con Síndrome de Down, dentro de la 56 edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. Auditorio Municipal Parque Almansa

23:30h.- A Coruña.- FIESTAS A CORUÑA.- A Coruña vive una nueva edición de la Batalla Naval, un espectáculo pirotécnico de unos 20 minutos que recrea simbólicamente la defensa de la ciudad frente al asedio inglés de 1589, liderado por Francis Drake.

EFE

jls/pamp/mcm

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