Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Tebas aclara la realidad procesal del ‘caso grabaciones’ de Rubiales

Guardar

Madrid, 13 ago (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, aclaró este jueves la realidad procesal que absolvió a Luis Rubiales desde el Tribunal Supremo de Suiza, y donde parte de las calumnias producidas por Rubiales en unas grabaciones en el marco de una reunión de UEFA prescribieron por un retraso judicial.

La defensa jurídica de Tebas hizo esta tarde el siguiente comunicado para aclarar varios puntos:

"Las informaciones publicadas en las últimas horas sobre la reciente resolución del Tribunal Federal Supremo de Suiza ofrecen una visión parcial de la realidad procesal de los asuntos seguidos en dicho país, al omitir circunstancias relevantes contenidas en las resoluciones judiciales y fiscales dictadas a lo largo de ambos procedimientos", comenzó el texto.

PUBLICIDAD

"En primer lugar, conviene recordar que los hechos dieron lugar a dos procedimientos distintos e independientes. Por una parte, un procedimiento relativo a las manifestaciones realizadas por Luis Rubiales durante la reunión celebrada en la sede de la UEFA, en Nyon, el 8 de mayo de 2019. Por otra, un procedimiento separado referido a la grabación de conversaciones mantenidas durante esa misma reunión", presentó.

"Respecto del procedimiento por calumnias y difamación, la Fiscalía del distrito de La Côte acordó el archivo de las actuaciones por prescripción de la acción penal. Sin embargo, la misma resolución señaló expresamente que, durante la reunión celebrada en la sede de la UEFA el 8 de mayo de 2019, Luis Rubiales “atentó ilegítimamente contra el honor y la personalidad de MEDIAPRO y Javier Tebas”, conclusión que la Fiscalía fundamentó en la grabación parcial de la reunión y en diversas declaraciones testificales practicadas durante la instrucción", recordó el documento.

PUBLICIDAD

"Precisamente por ello, la Fiscalía consideró que Luis Rubiales había dado lugar a la apertura del procedimiento mediante una conducta “civilmente reprochable” y acordó imponerle tres cuartas partes de las costas procesales correspondientes a dicho procedimiento", prosiguió.

"La resolución del Ministerio Fiscal fue, además, más allá del mero pronunciamiento sobre las costas. En aplicación del artículo 433 del Código de Procedimiento Penal suizo, declaró que Luis Rubiales debía abonar a Javier Tebas y a MEDIAPRO una indemnización por los gastos ocasionados por el procedimiento, e impuso al Sr. Rubiales el grueso de las costas procesales generadas hasta ese momento", remarcó.

"Por tanto, resulta incorrecto presentar la prescripción como una exoneración material de los hechos investigados o como una desautorización de las denuncias formuladas. El archivo respondió exclusivamente al transcurso del plazo legal de prescripción, coexistiendo con pronunciamientos expresamente favorables a Javier Tebas y MEDIAPRO contenidos en la propia resolución del Ministerio Fiscal", destacó la declaración.

"De forma separada, el procedimiento relativo a la grabación de conversaciones siguió una tramitación independiente. En ese asunto, la Fiscalía suiza formuló acusación y el Tribunal de Policía del distrito de La Côte llegó a dictar inicialmente una sentencia condenatoria. Posteriormente, dicha resolución fue revocada en apelación sobre la base de una interpretación relativa al conocimiento de que la reunión podía haber sido objeto de grabación, pese a que la propia UEFA confirmó que no había autorizado dicha grabación. La absolución fue finalmente confirmada por el Tribunal Federal Supremo de Suiza", subrayó.

"En consecuencia, la reciente resolución del Tribunal Federal Supremo de Suiza únicamente pone fin al procedimiento relativo a la grabación de conversaciones. No altera ni deja sin efecto los pronunciamientos contenidos en la resolución de la Fiscalía sobre las manifestaciones realizadas durante la reunión de la UEFA. La lectura conjunta de ambos procedimientos revela una realidad procesal más compleja que la reflejada por algunos titulares publicados en las últimas horas y pone de manifiesto que el archivo por prescripción no supuso una validación de la conducta examinada", dilucidó la defensa de Tebas.

"Asimismo, resulta relevante recordar que la grabación objeto de aquel procedimiento fue utilizada posteriormente por Luis Rubiales en el marco de un procedimiento penal seguido en España, lo que refuerza la necesidad de analizar ambos procedimientos en su contexto completo y no de forma aislada", concluyó. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salen a la luz los cuatro testigos de la boda de Georgina y Cristiano Ronaldo: dos caras conocidas y dos españoles sorpresa

El acta matrimonial, difundida por Telecinco, confirmó también la hora y el lugar exacto del enlace del verano

Salen a la luz los cuatro testigos de la boda de Georgina y Cristiano Ronaldo: dos caras conocidas y dos españoles sorpresa

El rey Rama X de Tailandia celebra el primer cumpleaños de la reina Sirikit tras su muerte: jazmines blancos y una treintena de monjes en recuerdo de su madre

El cumpleaños de la reina madre coincide además en Tailandia con el Día Nacional de la Madre

El rey Rama X de Tailandia celebra el primer cumpleaños de la reina Sirikit tras su muerte: jazmines blancos y una treintena de monjes en recuerdo de su madre

Isabel Belaustegui, experta en nutrición: “Si tienes problemas para conciliar el sueño y disfrutar de un descanso reparador, no comas verduras crudas por la noche”

La médica advierte que las ensaladas nocturnas pueden causar gases e insomnio, y recomienda pasar los vegetales por el fuego para facilitar la digestión

Isabel Belaustegui, experta en nutrición: “Si tienes problemas para conciliar el sueño y disfrutar de un descanso reparador, no comas verduras crudas por la noche”

Así funciona una evacuación cuando un incendio forestal amenaza las casas: quién decide, cómo se sale y qué hacer si el fuego bloquea la ruta

Los servicios de emergencia pueden ordenar el desalojo antes de que las llamas lleguen al núcleo urbano, establecer las rutas de salida y decidir entre evacuar o confinar a los vecinos según evolucione el incendio

Así funciona una evacuación cuando un incendio forestal amenaza las casas: quién decide, cómo se sale y qué hacer si el fuego bloquea la ruta

Tomates cherry asados con salsa de yogur: la receta perfecta para untar tus tostadas y hacerte un desayuno, un entrante o una merienda deliciosa

Una opción saludable y llena de sabor con la que sorprenderás a tus invitados

Tomates cherry asados con salsa de yogur: la receta perfecta para untar tus tostadas y hacerte un desayuno, un entrante o una merienda deliciosa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así funciona una evacuación cuando un incendio forestal amenaza las casas: quién decide, cómo se sale y qué hacer si el fuego bloquea la ruta

Así funciona una evacuación cuando un incendio forestal amenaza las casas: quién decide, cómo se sale y qué hacer si el fuego bloquea la ruta

Vivas exige a Marlaska el retorno a Marruecos de los 5.000 migrantes que aún están en Ceuta: “Ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la Península”

El eclipse deja más de 530 atenciones sanitarias en 16 comunidades, principalmente por problemas oculares y consultas de ciudadanos preocupados

Marlaska envía a Ceuta 20 agentes de extranjería para acelerar la expulsión de los migrantes y 45 policías de la UPR para reforzar la seguridad en la ciudad

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano

ECONOMÍA

Esto es lo que dice la ley si encontramos petróleo en el jardín de casa

Esto es lo que dice la ley si encontramos petróleo en el jardín de casa

Llenar el depósito será más barato en septiembre: el Gobierno bajará el gasóleo 20 céntimos por litro y cinco la gasolina

Una empresaria zamorana caminará 200 kilómetros hasta Madrid con cinco euros para salvar su proyecto de turismo rural: busca patrocinadores por kilómetro para financiar una nueva sede

Las multas de tráfico llenan las arcas de los ayuntamientos: Madrid recauda 75 millones más de lo previsto y Valencia, el doble

Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,49% con el dato del índice de referencia de julio

DEPORTES

Ferran Torres hace las maletas: principio de acuerdo entre el FC Barcelona y PSG por 50 millones de euros

Ferran Torres hace las maletas: principio de acuerdo entre el FC Barcelona y PSG por 50 millones de euros

Un experto en salud deportiva advierte a Carlos Alcaraz: “El US Open reúne todos los factores de riesgo para la salud de los atletas”

El secreto de los zurdos en el deporte: la ventaja que nace en la rareza y que comparten Rafa Nadal, Carolina Marín o Lamine Yamal

Luis Enrique quiere igualar la gesta del Real Madrid de Zidane: “No creo que haya un equipo más motivado que nosotros”

Ni la pretemporada de LaLiga ni el europeo de atletismo: el verdadero protagonista del eclipse es el skater Danny León