Seis migrantes llegan en patera a Formentera, la tercera del día en Baleares

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Ibiza, 13 ago (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado este jueves por la tarde a un grupo de seis migrantes que han llegado a Formentera a bordo de una patera, la tercera notificada en Baleares durante la jornada.

Los agentes ha localizado al grupo de seis migrantes, todos de origen magrebí, hacia las 18:04 horas en la zona del Pilar de la Mola, en la menor de las islas Pitiusas, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

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Por la mañana, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han interceptado a otros 28 migrantes en dos pateras, una avistada a las 7.00 horas al sur de Formentera y otra arribada una hora después hasta Sant Jordi de Ses Salines, en Ibiza.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago 233 pateras con 4.383 inmigrantes en situación irregular.

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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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