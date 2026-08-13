Prisión provisional para los dos detenidos por el crimen de Tauste (Zaragoza)

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Zaragoza, 13 ago (EFE).- Los dos detenidos por los homicidios en Tauste (Zaragoza) del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) Javier Sánchez y su esposa, Esther Latorre, una de sus hijas y su pareja, han sido enviados a prisión provisional tras comparecer este jueves ante la autoridad judicial en Ejea de los Caballeros.

La medida llega después de que ambos se hayan negado a declarar, por lo que han sido enviados a la cárcel de Zuera (Zaragoza), según han trasladado sus representantes legales.

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Javier Sánchez y Esther Latorre fueron asesinados, según la Guardia Civil, la noche del viernes y los cuerpos fueron encontrados por unos familiares la noche del sábado. EFE

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