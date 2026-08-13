Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Prisión provisional para los dos detenidos por el crimen de Tauste (Zaragoza)

Guardar

Zaragoza, 13 ago (EFE).- Los dos detenidos por los homicidios en Tauste (Zaragoza) del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) Javier Sánchez y su esposa, Esther Latorre, una de sus hijas y su pareja, han sido enviados a prisión provisional tras comparecer este jueves ante la autoridad judicial en Ejea de los Caballeros.

La medida llega después de que ambos se hayan negado a declarar, por lo que han sido enviados a la cárcel de Zuera (Zaragoza), según han trasladado sus representantes legales.

PUBLICIDAD

Javier Sánchez y Esther Latorre fueron asesinados, según la Guardia Civil, la noche del viernes y los cuerpos fueron encontrados por unos familiares la noche del sábado. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una empresaria zamorana caminará 200 kilómetros hasta Madrid con cinco euros para salvar su proyecto de turismo rural: busca patrocinadores por kilómetro para financiar una nueva sede

Patricia García Gómez es propietaria del establecimiento Laguna de Villardú en Villarrín de Campos (Zamora), y ha fijado el 21 de agosto como fecha de llegada a la capital, día en que se conmemora el 344 aniversario de la llegada de la imagen del Cristo de Medinaceli al templo que le da nombre

Una empresaria zamorana caminará 200 kilómetros hasta Madrid con cinco euros para salvar su proyecto de turismo rural: busca patrocinadores por kilómetro para financiar una nueva sede

Las multas de tráfico llenan las arcas de los ayuntamientos: Madrid recauda 75 millones más de lo previsto y Valencia, el doble

Palma fue la única de las nueve grandes ciudades analizadas que ingresó menos de lo esperado, 25,6 millones de euros, frente a los 32,6 millones presupuestados, un 21,6% menos

Las multas de tráfico llenan las arcas de los ayuntamientos: Madrid recauda 75 millones más de lo previsto y Valencia, el doble

La declaración de amor de la novia de Álex González por el 46º cumpleaños del actor con sus fotos más románticas: “Risas, deporte y muchísimo amor”

La influencer Carla Virgós describe a su pareja como “mi persona favorita y mi compañero de aventuras” en la publicación

La declaración de amor de la novia de Álex González por el 46º cumpleaños del actor con sus fotos más románticas: “Risas, deporte y muchísimo amor”

No tires las gafas del eclipse, guárdalas para 2027: cómo conservarlas de forma segura

Las gafas homologadas pueden reutilizarse durante tres años, pero deben conservarse protegidas de golpes, calor y humedad

No tires las gafas del eclipse, guárdalas para 2027: cómo conservarlas de forma segura

Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,49% con el dato del índice de referencia de julio

El límite para los contratos firmados desde mayo de 2023 encadena 14 meses por encima del 2% y marca en julio su nivel más alto desde el inicio de la serie del INE

Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,49% con el dato del índice de referencia de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El eclipse deja más de 300 atenciones sanitarias en once comunidades, principalmente por problemas oculares y consultas de ciudadanos preocupados

El eclipse deja más de 300 atenciones sanitarias en once comunidades, principalmente por problemas oculares y consultas de ciudadanos preocupados

Marlaska envía a Ceuta 20 agentes de extranjería para acelerar la expulsión de los migrantes y 45 policías de la UPR para reforzar la seguridad en la ciudad

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano

El Gobierno confirma la muerte de un español en el terremoto de magnitud 7,4 de Colombia

El nuevo carril rojo de la DGT ya está a prueba: cómo funciona, para qué sirve y qué precauciones tomar

ECONOMÍA

Una empresaria zamorana caminará 200 kilómetros hasta Madrid con cinco euros para salvar su proyecto de turismo rural: busca patrocinadores por kilómetro para financiar una nueva sede

Una empresaria zamorana caminará 200 kilómetros hasta Madrid con cinco euros para salvar su proyecto de turismo rural: busca patrocinadores por kilómetro para financiar una nueva sede

Las multas de tráfico llenan las arcas de los ayuntamientos: Madrid recauda 75 millones más de lo previsto y Valencia, el doble

Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,49% con el dato del índice de referencia de julio

La venta de viviendas de lujo se frena y las de menos de 400.000 € ‘vuelan’ del mercado: “O bajan los precios o no venderán”

El camarero de un hotel en Ibiza se graba un TikTok para difundir cuánto les cuesta realmente el café que venden a 5 euros: el despido es procedente

DEPORTES

Ni la pretemporada de LaLiga ni el europeo de atletismo: el verdadero protagonista del eclipse es el skater Danny León

Ni la pretemporada de LaLiga ni el europeo de atletismo: el verdadero protagonista del eclipse es el skater Danny León

La Supercopa de España se muda al polémico Atatürk de Estambul: un estadio “en desuso” y problemas con el viento y la organización

El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1

Kade Lovell, el niño de 9 años que ganó una carrera de 10 kilómetros por accidente: “Todo el mundo lo estaba buscando”

Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos hasta el Mundial 2030 de España