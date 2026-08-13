Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Muere Víctor Coyote, músico, dibujante y artista polifacético

Guardar

(Actualiza la NA4251 con información sobre el fallecimiento y datos biográficos)

A Coruña/Segovia, 13 ago (EFE).- El artista Víctor Coyote, una figura polifacética destacada como dibujante, guionista y compositor, ha fallecido este jueves en la provincia de Segovia.

PUBLICIDAD

El director del salón internacional del cómic Viñetas desde o Atlántico, Manel Cráneo ha confirmado a EFE el fallecimiento del artista, (Tui, Pontevedra, 1958) que inició su trayectoria musical en 1981 con el grupo Los Coyotes, en la Movida viguesa primero y en la madrileña después.

Coyote se encontraba en Segovia, provincia a la que se había trasladado para contemplar el eclipse de este miércoles, y esta mañana a primera hora salió en bicicleta, según han adelantado varios medios y han confirmado a EFE fuentes cercanas al artista.

PUBLICIDAD

Además, fuentes de Emergencias 1-1-2 de Segovia han explicado a EFE que recibieron un aviso poco antes de las diez de la mañana desde el municipio de Marugán, donde las personas que alertaron encontraron a un hombre de unos 60 años en estado semiinconsciente, al lado de una bicicleta.

Hasta el lugar del incidente, localizado en la Avenida Siete Fuentes, fueron movilizados un helicóptero sanitario de Sacyl y agentes de la Guardia Civil.

Otras fuentes cercanas al artista han precisado que el cuerpo se encuentra en Segovia para practicar la autopsia.

Cráneo ha explicado a EFE que está "desolado, totalmente descolocado" porque "tal día como hoy hace un año estaba preparando su concierto del año pasado", pues estuvo invitado al festival.

"Era una persona maravillosa, un artista muy humilde, consciente de que hoy puedes estar arriba y mañana ser olvidado. Colaboramos en los últimos años en varios proyectos artísticas y siempre fue un gran profesional que siempre cumplía".

Cráneo lo ha definido como una "figura indiscutible del cómic español y de la música de la década de 1980, un avanzado a su tiempo, un gran compositor, con una figura polifacética también como dibujante y guionista".

Viñetas desde o Atlántico prepara un homenaje a Coyote en los próximos días, mientras dura la desolación de todo el equipo.

Recientemente, Víctor Coyote diseñó el cartel  de la muestra sobre la Movida organizada por la Sociedad General de Autores y Editores, que también se ha sumado al pésame general por su fallecimiento.

"Con enorme dolor recibimos el fallecimiento de nuestro querido #VíctorCoyote, autor fuera de moldes, músico pionero, artista con una visión creativa que tumbó barreras en cualquier disciplina que abordase. En representación de los socios y socias de SGAE, expresamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descansa en paz, maestro", ha lamentado en sus redes.

La editorial Astiberri, con la que colaboraba, ha publicado un mensaje en sus redes sociales. "Recibimos una noticia dolorosa: Ha fallecido Víctor Coyote, músico, ilustrador y escritor entre otras muchísimas cosas. Te echaremos de menos", expresan.

Las redes sociales se están volcando con mensajes de recuerdo cargados de afecto y reconocimiento a su trayectoria, entre ellos el los periodistas musicales Diego A. Manrique y Fernando Neira o el ilustrador Carlos Azagra.

Una larga y polifacética trayectoria

Coyote fundó hacia 1979 la banda Los Coyotes, con la que exploró primero un ‘psychobilly,’ que fue derivando hacia ritmos y arreglos latinos en su primer LP, 'Mujer y sentimiento' (1985). Aquel disco los convirtió en introductores de esa fusión sonora en España y les dio un lugar en la Movida madrileña.

El grupo continuó con títulos como 'Las calientes noches del barrio' (1987), 'De color de rosa' (1988), 'Puro semental' (1989) y 'Tocando sus éxitos' (1991).

Entre las canciones más conocidas de Los Coyotes figuraron 'Esta noche me voy a bailar' y 'Cien guitarras'.

El grupo terminó disolviéndose en 1991, pero Coyote continuó desarrollando una carrera musical en solitario.

En esa etapa apostó por la mezcla de estilos y transitó por géneros como el funk, la cumbia, la salsa, los ritmos brasileños o el punkabilly.

En 1995, su canción 'Jaguarundi' fue elegida como tema musical de la Vuelta Ciclista a España de ese año.

A esta época corresponden sus álbumes 'Lo bueno dentro' (1995), 'Lucha de migajas' (1999), 'Dos Años Luz y Cuarto' (2011), 'De pueblo y de río' (2014), 'Las Comarcales' (2020) y el recopilatorio 'El Propio' (2026), que presentó en Madrid el pasado 18 de enero en el marco del festival Inverfest.

En paralelo a la música, desarrolló una extensa actividad como dibujante, ilustrador y diseñador. Colaboró entre 1984 y 1987 en la revista Madriz y después en publicaciones colectivas como ‘El ojo clínico’ (1996) o ‘La historia del blues’ (2000), además de títulos propios como ‘Cruce de perras y otros relatos de los 80’ (2006), ‘Días de alarma’ (2020) y ‘Entresijos’ (2023).

En 2024 publicó 'El cóndor y la caníbal', novela gráfica coeditada por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y Astiberri con motivo de una exposición sobre memoria colonial. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una paciente del Centro de Salud Amante Laffon (Sevilla) agrede a su médico en consulta: “Ha abierto el bote donde contenía las heces para la prueba y ha comenzado a esparcirlas”

El Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado la tercera agresión a sanitarios en la provincia en menos de 10 días

Una paciente del Centro de Salud Amante Laffon (Sevilla) agrede a su médico en consulta: “Ha abierto el bote donde contenía las heces para la prueba y ha comenzado a esparcirlas”

El músculo clave para proteger tu tobillo y tu rodilla: “Casi nadie lo entrena, hasta que aparecen las molestias”

Un entrenador explica cómo trabajarlo y por qué fortalecerlo puede ayudar a tus articulaciones

El músculo clave para proteger tu tobillo y tu rodilla: “Casi nadie lo entrena, hasta que aparecen las molestias”

James, conde de Wessex, rompe la tradición real británica: trabaja en la finca de su tío Carlos III y elige una carrera universitaria inédita en la familia

El nieto más joven de Isabel II empieza sus estudios en la universidad con una sorprendente elección

James, conde de Wessex, rompe la tradición real británica: trabaja en la finca de su tío Carlos III y elige una carrera universitaria inédita en la familia

Cuando buscar el mejor lugar para ver el eclipse termina en emergencia: cuatro rescatados en la montaña, una mujer muere en un embalse y varias embarcaciones accidentadas

Más de 530 personas han sido atendidas por el eclipse, la mayoría por molestias oculares o consultas, aunque también se registraron mareos, lipotimias y contusiones

Cuando buscar el mejor lugar para ver el eclipse termina en emergencia: cuatro rescatados en la montaña, una mujer muere en un embalse y varias embarcaciones accidentadas

Carlota, la hija de Javier Sánchez y Esther Latorre, entra en prisión provisional junto a su pareja por el homicidio de sus padres en Tauste (Zaragoza)

La pareja fue detenida el pasado 10 de agosto por el doble crimen del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón y su mujer, miembro implicada en el Área de la Mujer

Carlota, la hija de Javier Sánchez y Esther Latorre, entra en prisión provisional junto a su pareja por el homicidio de sus padres en Tauste (Zaragoza)
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El eclipse deja más de 530 atenciones sanitarias en 16 comunidades, principalmente por problemas oculares y consultas de ciudadanos preocupados

El eclipse deja más de 530 atenciones sanitarias en 16 comunidades, principalmente por problemas oculares y consultas de ciudadanos preocupados

Marlaska envía a Ceuta 20 agentes de extranjería para acelerar la expulsión de los migrantes y 45 policías de la UPR para reforzar la seguridad en la ciudad

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano

El Gobierno confirma la muerte de un español en el terremoto de magnitud 7,4 de Colombia

El nuevo carril rojo de la DGT ya está a prueba: cómo funciona, para qué sirve y qué precauciones tomar

ECONOMÍA

Llenar el depósito será más barato en septiembre: el Gobierno bajará el gasóleo 20 céntimos por litro y cinco la gasolina

Llenar el depósito será más barato en septiembre: el Gobierno bajará el gasóleo 20 céntimos por litro y cinco la gasolina

Una empresaria zamorana caminará 200 kilómetros hasta Madrid con cinco euros para salvar su proyecto de turismo rural: busca patrocinadores por kilómetro para financiar una nueva sede

Las multas de tráfico llenan las arcas de los ayuntamientos: Madrid recauda 75 millones más de lo previsto y Valencia, el doble

Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,49% con el dato del índice de referencia de julio

La venta de viviendas de lujo se frena y las de menos de 400.000 € ‘vuelan’ del mercado: “O bajan los precios o no venderán”

DEPORTES

El secreto de los zurdos en el deporte: la ventaja que nace en la rareza y que comparten Rafa Nadal, Carolina Marín o Lamine Yamal

El secreto de los zurdos en el deporte: la ventaja que nace en la rareza y que comparten Rafa Nadal, Carolina Marín o Lamine Yamal

Luis Enrique quiere igualar la gesta del Real Madrid de Zidane: “No creo que haya un equipo más motivado que nosotros”

Ni la pretemporada de LaLiga ni el europeo de atletismo: el verdadero protagonista del eclipse es el skater Danny León

La Supercopa de España se muda al polémico Atatürk de Estambul: un estadio “en desuso” y problemas con el viento y la organización

El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1