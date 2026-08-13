Mohamed Attaoui, medallista de bronce en los 800 metros

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Redacción deportes, 13 ago (EFE).- El español Mohamed Attaoui, con un tiempo de 1:45.71, logró este jueves la medalla de bronce en la cuarta jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido), tras una carrera que ganó el irlandés Mark English con 1:45.26 y la plata el croata Marino Bloudek con 1:45.62.

El otro español en la carrera, el extremeño David Barroso, finalizó cuarto, a sólo cuatro centésimas del bronce del cántabro Attaoui.

Esta es la segunda medalla para España en los Europeos de Birmingham tras la plata en 5.000 metros de Marta García. EFE