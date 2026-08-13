La Bolsa española baja el 0,18 % pendiente de los datos macroeconómicos y del petróleo

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Madrid, 13 ago (EFE).- La Bolsa española ha bajado el 0,18 % este jueves y ha perdido el nivel de los 20.200 puntos, en una jornada de bajo volumen de negociación marcada por la publicación de algunos datos macroeconómicos y la moderación del precio del petróleo, que ha estado casi toda la sesión en torno a 87 dólares el barril.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha cedido 38,8 puntos, ese 0,18 %, y ha terminado de negociar en 20.168,6 puntos. En el acumulado anual gana el 16,53 %.

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El selectivo español abría con ganancias y las incrementaba durante las primeras horas hasta tocar un nuevo máximo histórico intradía en 20.365,5 puntos, pero posteriormente ha perdido fuelle y ha continuado plana hasta que en los últimos minutos se ha decantado por las pérdidas.

Dentro del selectivo, Repsol ha subido el 1,42 % y ha liderado los avances, por delante de Banco Sabadell, que ha sumado el 1,07 %, Aena, el 1,05 %; y Grifols, el 0,74 %. Acciona se ha situado como el farolillo rojo de la jornada y ha bajado el 2,05 %; Solaria, el 1,9 %; Ferrovial, el 1,61 %; e Iberdrola, el 1,46 %. EFE

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