Kutulay, la perla de la cantera del Real Madrid, convocado con la absoluta de Turquía

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Redacción Deportes, 13 ago (EFE).- La Federación Turca de Baloncesto hizo pública este jueves la lista de convocados para la segunda ronda de clasificación para el Mundial de Catar 2027, en la que se enfrentará a Lituania e Islandia, con la principal novedad de Omer Kutulay, de 17 años, una de las perlas de la cantera del Real Madrid.

En una convocatoria formada por 17 jugadores, el seleccionador turco, Ergin Ataman, incluyó al joven base, que ya fue una de las grandes sensaciones ester verano durante el Mundial sub-18 celebrado en Turquía, donde promedió 28,4 puntos (segunda mejor media del torneo), 9 asistencias (líder en este apartado) y 6,1 rebotes para 28,3 tantos de valoración.

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El técnico también llamó a Darius Karatasu, principal escudero de Kutulay en dicho torneo con 9,6 rebotes por partido.

Pese a que la selección otomana finalizó cuarta y sin medalla, Kutulay formó parte del quinteto inicial del torneo junto a la estrella del Barça y MVP del torneo, el estadounidense Joaquim Boumtje Boumtje, y el también exazulgrana Nikola Kusturica.

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Formado en la cantera del Anadolu Efes, llegó al Real Madrid en el verano de 2023 y es hijo del mítico exjugador turco Ibrahim Kutluay, ganador de la Euroliga con el Panathinaikos de Zeljko Obradovic en 2022.

La pasada temporada ya formó parte del equipo blanco que se hizo con el campeonato de la Liga U22.

Pese a que aún no ha debutado con el primer equipo del Real Madrid, se espera que sea uno de los principales referentes del equipo júnior de Javi Juárez y, que incluso, pueda hacer su estreno profesional a las órdenes de Pedro Martínez.

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Turquía acumula un récord de 6-0 en las ventanas de clasificación hasta el momento, y ahora está encuadrada en el Grupo J junto a Italia, Serbia, Lituania, Bosnia e Islandia.

El equipo otomano recibirá a Lituania en Estambul el 28 de agosto y el día 31, como visitante, se medirá a Islandia.

La lista de Turquía, que presenta sensibles ausencias como las de sus NBA Alperen Sengun y Tarik Biberovic es la siguiente:

- Bases: Berk Ibrahim Ugurlu, Malachi Flynn, Omer Kutluay y Sehmus Hazer.

Escoltas y aleros: Furkan Korkmaz, Yigit Arslan, Kenan Sipahi, Darius Karatasu, Cedi Osman, Erkan Yilmaz, Onuralp Bitim y Metecan Birsen.

Ala-pívots y pívots: Ercan Osmani, Yigitcan Saybir, Adem Bona, Omer Yurtseven y Sertac Şanli. EFE