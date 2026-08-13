Jesús Vallejo afirma que en el Albacete "no" se ponen "límites" esta temporada en Segunda

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Albacete, 13 ago (EFE).- El central del Albacete Jesús Vallejo ha afirmado que "no" se ponen "límites" esta temporada en Segunda división en una campaña que comienzan el domingo ante Las Palmas y que ha calificado de "ilusionante".

Se trata del segundo curso deportivo del defensor aragonés con el conjunto albaceteño, por lo que esta pretemporada la ha calificado como "importante" para que "los nuevos vayan cogiendo el ritmo y las ideas del míster".

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Vallejo ha hecho una valoración "positiva", puesto que "toda la línea defensiva hemos podido completar la pretemporada juntos y eso es un plus", reconociendo asimismo que tienen "muchas ganas de jugar ya contra Las Palmas".

Para el exfutbolista del Real Madrid, el regreso a los terrenos de juego ha sido especial, ya que a los días de volver de sus vacaciones se anunció su renovación como jugador del blanco por dos temporadas más.

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“Algo que valoro mucho es que haya sido muy pronto, puesto que al segundo día ya se dejó resuelto y ha sido fundamental, ya que me encontré muy bien aquí el año pasado y estoy súper feliz por la renovación”, ha indicado.

En cuanto a la meta de este campaña, ha dejado claro que "todos estamos enchufados y con ganas de entrenar y nuestro objetivo principal son los 50 puntos; tenemos que sumar mucho en casa y, a partir de ahí, ilusión a tope", ha finalizado. EFE

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