IU advierte de que la soberanía de España está "en peligro" tras la amenaza de Marruecos

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Madrid, 13 ago (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha advertido este jueves de que la soberanía de España está "en peligro" después de que Marruecos haya elevado el tono contra la regularización de migrantes y amenazado con suspender la aplicación del acuerdo de extradición.

Así lo señala en un mensaje que ha publicado en su cuenta de la red social X, un día después de que el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, asegurara a EFE que el Gobierno de Marruecos estudia esta posibilidad.

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El ministro criticó, en concreto, a España por "aceptar" y "regularizar" a las personas que llegan irregularmente a su territorio mientras que, según aseguró a EFE, Rabat trata de impedir su salida de Marruecos.

Maíllo ha recordado que más de un centenar de víctimas inocentes perdieron la vida al intentar llegar a España por la "pasividad del régimen marroquí" y que "ahora la dictadura sube la apuesta, mantiene la amenaza y reclama Ceuta y Melilla".

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"¿Alguien duda todavía de dónde está el peligro para nuestra soberanía?", ha concluído el líder de IU. EFE