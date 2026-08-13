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Hoy será noticia. Viernes, 14 de agosto

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El presidente del Senado viaja a Ceuta para hablar con Vivas sobre la crisis migratoria

Madrid (EFE).- El presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, viajará este viernes a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, y hablar sobre la crisis migratoria que vive la ciudad tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio.

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La crisis de Ceuta ha provocado un nuevo choque entre el Congreso y el Senado por las peticiones de comparecencia de varios ministros ya que el PP quiere que los titulares de Defensa, Exteriores, Interior y Justicia lo hagan esta semana y la próxima en la Cámara Alta y el Gobierno ha decidido que lo hagan a finales de mes, en la Cámara Baja.

INCENDIOS FORESTALES

El incendio de Niebla (Huelva) sigue sin control

Madrid (EFE).- Las rachas de viento preocupan de cara a las labores de extinción del incendio de Niebla (Huelva), que ha recorrido más de 31.000 hectáreas y sigue sin control, mientras el de Las Peñas de Riglos (Huesca) suma 8.000 hectáreas y un nuevo foco en Caboalles (León) obliga a desalojar a 25 personas.

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Un total de 31 medios aéreos trabajan desde las 13:00 en el incendio forestal declarado el jueves pasado en Niebla, que amenaza con convertirse en la mayor tragedia ambiental de Andalucía al haber superado, con un área estimada de 27.800 hectáreas, la superficie calcinada por el fuego de Minas de Riotinto (Huelva) en 2004.

VERANO TORMENTAS

Aemet prevé un cambio de tiempo desde el viernes, con chubascos y descenso térmico notable

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto que a partir de este viernes la formación de una dana propiciará un "cambio de tiempo" que traerá chubascos y tormentas intensas en zonas del interior peninsular y un descenso progresivo y "notable" de las temperaturas.

 "A partir del viernes, la formación de una dana, a partir de una vaguada atlántica, que se situará durante el fin de semana en el entorno de la península, propiciará un cambio de tiempo consistente en la formación de chubascos y tormentas intensos en amplias zonas del interior peninsular", explica la Aemet en un comunicado.

TRÁFICO VERANO

Comienza a mediodía la operación especial de Tráfico del fin de semana del 15 de agosto

Madrid (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha a partir de este mediodía un dispositivo especial de cara al fin de semana de este 15 de agosto, en el que se prevén 5,6 millones de desplazamientos en las carreteras españolas.

El operativo, que comenzará a las 15:00 horas de este viernes y finalizará a las 00:00 horas del domingo, reforzará la vigilancia tanto en la red principal de carreteras como en la secundaria, para controlar los desplazamientos por vacaciones y el cambio de quincena.

EL TIEMPO

Máximas superiores a 35ºC en el país un viernes de tormentas en el norte y tercio oriental

Madrid (EFE).- La llegada de una vaguada dejará chubascos y tormentas este viernes en el norte y tercio oriental peninsular,  mientras las temperaturas se mantienen por encima de los 35 ºC en buena parte del país y de los 40 ºC en el Ebro, Segura y Andalucía.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un aumento de la inestabilidad por el acercamiento de una vaguada que dejará cielos matinales poco nubosos en general -excepto en el norte de Galicia, Asturias y Cantabria- y nubes de evolución vespertina en el interior peninsular; también se esperan posibles bancos de niebla en el extremo norte y litoral de Alborán.

EFE

fp

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