España roza el podio en el 4x100 libre y abre el camino a un ilusionante futuro

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Redacción deportes, 13 ago (EFE).- El relevo español masculino se quedó a las puertas del podio en la final del 4x100 libre de los Europeos de natación de París, tras concluir en cuarta posición con un tiempo de 3:11.91 minutos, nuevo récord de España.

El cuarteto integrado por Luca Hoek, César Castro, Miguel Pérez-Godoy y Sergio de Celis rebajó en 1.28 segundos la anterior plusmarca nacional, vigente desde los pasados Juegos Olímpicos de París con un crono de 3:13.19.

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Un 'mordisco' que, a punto, estuvo de llevar al equipo español al tercer escalón del podio que se le escapó definitivamente por 83 centésimas en favor del conjunto croata, bronce con una marca de 3:11.08 minutos.

Pequeña decepción que no puede ocultar el sensacional desempeño del cuarteto español ,que hace soñar con que España pueda lograr el objetivo que se ha fijado para dentro de dos años en los Juegos de Los Ángeles: nadar una final olímpica, algo que se le resiste al equipo masculino español desde el año 1972.

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Un objetivo que parece más fácil tras la irrupción del joven Luca Hoek, de tan solo 18 años, que volvió a demostrar que está destinado a ocupar de privilegio no sólo ya en la velocidad europea, sino mundial, tras firmar una eléctrica posta inicial.

Cincuenta primeros metros que Hoek completó en un tiempo de 47.47 segundos, apenas ocho centésimas más que el crono que el nadador español firmo en la fila del hectómetro libre en la que concluyó en cuarta posición.

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Una sensacional puesta en escena que permitió a España cerrar la primer posta en primera posición por delante de potencias como Gran Bretaña, Rusia o Hungría.

Pero si fantástico estuvo Luca Hoek, no menos sobresaliente fue la actuación del extremeño César Castro, que pese a medirse a rivales de la talla del británico Duncan Scott entregó el testigo en segunda posición.

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Un puesto que logró mejorar Miguel Pérez-Godoy que al paso por los 250 metros volvió a situar en cabeza al equipo español, pero el sevillano pagó su fulgurante salida en el segundo largo y cerró la tercer posta en cuarta posición.

Eso sí, a tan sólo una centésima del equipo ruso que ocupaba al iniciarse el cuarto y último hectómetro la tercera posición.

Pero el balear Sergio de Celis no pudo seguir la estela del ruso Egor Kornev, plata en estos Europeos en los 100 libre, y se enzarzó en una batalla por la medalla de bronce con Croacia y Gran Bretaña de la que salio victorioso el equipo balcánico.

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Tal y como demostraron las 83 centésimas en las que los croatas aventajaron el equipo español en una final en la que un espectacular Kristof Milak otorgó con una gran posta final el triunfo a Hungría, que se colgó el oro con una marca de 3:10.03 minutos, por delante de Hungría. EFE