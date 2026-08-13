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España asegura su presencia en la final por equipos en los Europeos de Zagreb

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Redacción Deportes, 13 ago (EFE).- La selección española femenina de gimnasia artística ha sellado este jueves su billete para la final por equipos del Campeonato de Europa de Zagreb tras completar una sólida fase de clasificación en la que sumó 157,894 puntos.

El combinado liderado por Alba Petisco finalizó la jornada en cuarta posición provisional, un resultado que asegura su presencia en la final de este domingo con el objetivo de mejorar la quinta plaza lograda en los europeos de 2025.

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España arrancó su participación en salto, guiadas por un salto impecable de Marina Escudero, que clavó la doble pirueta, para firmar un 13,900; las españolas alcanzaron una nota acumulada de 40,933. Alba Petisco aportó un 13,400 con una pirueta y media, mientras que Laia Font salvó la recepción de su primera ejecución para sumar 13,633 (obteniendo una media de 13,366 en sus dos saltos para situarse octava, de manera provisional, y luchar por la final del aparato). La nota descartada fue la de la debutante sevillana Carlota Armenta (11,600).

En paralelas asimétricas, el conjunto mantuvo la regularidad pese al contratiempo de Font. La catalana, sufrió una caída en el último elemento previo a la salida y obtuvo un 11,900. No obstante, el equipo reaccionó descartando su puntuación gracias a la firmeza de la madrileña Aitana Pacheco en su estreno continental (12,466), la amplitud de Escudero (13,033) y la solvencia de Petisco, que ejecutó un gran ejercicio premiado con un 13,566 para cerrar la rotación con 39,065 puntos.

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La barra de equilibrios, tradicionalmente el aparato más traicionero del concurso, consolidó la compostura del bloque español. Pacheco firmó la gran sorpresa de la rotación con un ejercicio sumamente estable que le valió una nota de 13,266, ubicándose provisionalmente en la cuarta posición. Font reaccionó con temperamento tras su fallo anterior y sumó un 13,066; misma calificación que logró Petisco tras solventar pequeños titubeos; en este caso, se descartó la nota de Escudero (11,900), que pese a llevar un gran ejericio, falló en la salida. El combinado español cerró su participación en barra con una suma de 39,398 puntos.

El cierre en suelo certificó las buenas sensaciones del grupo. Laia Font desplegó una rutina expresiva y de recepciones limpias para alcanzar los 12,966 puntos, mientras que Pacheco (12,366) y Escudero (12,300) mostraron templanza en sus series diagonales. La nota destacada volvió a llevar la firma de Alba Petisco; la gimnasta de 23 años, tetracampeona de España absoluta y vigente subcampeona europea del concurso completo, apostó por una rutina de máxima exigencia que le valió un 13,166. Con ese registro, la catalana se coloca tercera provisional en suelo y apunta a la final del sábado, donde buscará revalidar el bronce continental obtenido el año pasado.

En el concurso completo individual, la delegación española completó una actuación colectiva destacada: Petisco concluyó en quinta posición en el concurso completo con un total de 53,198 puntos, seguida por Laia Font en la novena plaza (51,565) y Marina Escudero en el undécimo lugar (51,133). España volverá a competir este fin de semana con el pase a la final por equipos asegurado, a falta de la última subdivisión. EFE

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