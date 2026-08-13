El INE revisa una décima al alza la inflación de julio y la sitúa en el 3,6 %

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Madrid, 13 ago (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado una décima al alza el índice de precios de consumo (IPC) de julio, hasta el 3,6 %, cuatro décimas más que el mes anterior y debido principalmente al mayor encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos y de la electricidad.

Sin embargo, el INE ha mantenido sin cambios, respecto a los datos adelantados hace dos semanas, la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles- y la sitúa en el 3 %, una décima más que en el mes de junio.

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Respecto a los alimentos, sus precios aumentaron un 1,6 % en julio, tres décimas por debajo de la tasa de junio y un mínimo no visto desde 2021, aunque destaca el encarecimiento de productos como los huevos (13,4 %) y la carne de vacuno (9,9 %). EFE

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