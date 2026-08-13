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El Getafe trae de vuelta a su goleador Enes Ünal

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Madrid, 13 ago (EFE).- El Getafe fichó este jueves al delantero turco Enes Ünal, que ya vistió la camiseta azulona durante tres temporadas y media, en las que convirtió un total de 36 goles en LaLiga, hasta junio de 2029.

El conjunto madrileño hizo oficial su traspaso procedente del Bournemouth inglés, club al que se marchó en enero de 2024, para regresar de nuevo al Coliseum.

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"¡Bienvenido de nuevo a tu casa, turquito!", dijo el equipo en sus redes sociales.

El punta otomano fue uno de los grandes goleadores del 'Geta' durante su estancia en LaLiga. Tras llegar desde el Villarreal, pese a jugar la temporada a préstamo en el Valladolid, Ünal se posicionó como uno de los referentes del Getafe, con un registro goleador de 36 dianas desde 2020 a principios de 2024.

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"El atacante disputó 109 encuentros oficiales con la camiseta azulona y anotó 36 goles, convirtiéndose en uno de los grandes referentes ofensivos de la historia reciente del club", dijo el Getafe en un comunicado.

Su marca se encuentra en el sexto puesto histórico de goleadores del equipo en LaLiga, el cual lidera Jorge Molina con 52.

El turco, que ya coincidió con el técnico, José Bordalás, durante sus dos etapas en el banquillo azulón, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 24 de mayo de 2023 en un partido contra el Real Betis.

No pudo jugar demasiado debido a esa lesión en la temporada 2023/2024, pero sus grandes actuaciones previas le llevaron de vuelta a la Premier League inglesa para fichar, primero como cedido, por el Bournemouth, que se hizo con la propiedad del futbolista por una cifra cercana a los 17 millones de euros.

Su llegada ayudará a paliar la baja de larga duración del centrocampista ofensivo nigeriano Christantus Uche, que sufrió una grave lesión en su rodilla derecha durante un amistoso de pretemporada ante el Mónaco. EFE

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