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El fuego de Niebla perfila el peor desastre ambiental en Andalucía tras Riotinto en 2004

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Huelva, 13 ago (EFE).- El incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) amenaza con convertirse en la mayor tragedia ambiental de la historia de Andalucía al haber superado ya, con más de 31.000 hectáreas recorridas en su primera semana activa, la superficie calcinada por el fuego de Minas de Riotinto (Huelva) en 2004.

A la espera de que las imágenes satelitales del sistema europeo Copernicus permitan certificar la cifra exacta de superficie quemada, las estimaciones iniciales sitúan este incendio por encima de las 27.800 hectáreas que, según la Junta de Andalucía, se vieron afectadas en el siniestro de hace más de dos décadas, considerado hasta ahora como el mayor registrado en la historia de Andalucía y uno de los más grandes de España.

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Una cifra que no incluía las zonas de pastos, que el Ministerio para la Transición Ecológica eleva hasta las 29.867 hectáreas, 29.946 si se suma la superficie no forestal.

Este jueves el fuego de Niebla afecta ya a más de ocho términos municipales de una zona muy similar a la de entonces. La virulencia de las llamas ha obligado hasta el momento al alejamiento preventivo de 724 personas de sus viviendas.

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La tragedia está reviviendo una pesadilla especialmente dolorosa para los vecinos de Berrocal. Este municipio onubense, que en 2004 fue considerado la "zona cero" del desastre junto a El Madroño (Sevilla), vuelve a figurar hoy entre las localidades más castigadas por el avance de las llamas.

El incendio de Riotinto, iniciado a las 15:30 horas del 27 de julio de 2004 por cuatro focos simultáneos, necesitó una semana para ser sofocado.

Su saldo fue de dos fallecidos, 1.100 desalojados, 13 municipios afectados de Huelva y Sevilla y pérdidas del 80 % de la superficie forestal en Berrocal y del 70 % en El Madroño, lo que destruyó la economía local basada en el corcho y la ganadería.

Aunque la administración dio por concluido en 2014 un plan de restauración que movilizó más de 77 millones de euros, la naturaleza de la zona aún no se había recuperado por completo de aquel desastre, que continúa impune dos décadas después, cuando el fuego de Niebla ha vuelto a golpear con dureza el mismo territorio. EFE

lra/erv

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