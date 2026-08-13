Adrián Niño, con una lesión de sóleo, estará de baja varias semanas

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Málaga, 13 ago (EFE).- El delantero Adrián Niño sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha, que se produjo este miércoles el amistoso disputado por el Málaga en La Rosaleda ante el Fulham inglés (2-2) y por lo que fue sustituido en el minuto once, dolencia que le tendrá de baja varias semanas, informó este jueves el club tras la pruebas médicas a las que se sometió el futbolista.

En el entrenamiento de este jueves, los centrocampistas Juanpe Jiménez y Aaron Ochoa volvieron a realizar labor específica y parcial, mientras que el centrocampista Carlos Dotor y los defensas Fernando Calero, Diego Murillo y Moussa Diarra llevaron a cabo tratamiento específico de recuperación.

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El defensa Dani Sánchez, por su parte, se despidió de la afición del Málaga tras el encuentro frente al Fulham, ya que es la primera salida del club blanquiazul para la temporada, al no contar con él el técnico, Juanfra Funes.

El malagueño, criado en la cantera malaguista, regresó al club hace tres temporadas en Primera Federación y ha conseguido dos ascensos a LaLiga Hypermotion y EA Sports. EFE

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