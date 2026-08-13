21-36. El Frigoríficos aguanta 20 minutos el potencial del Porto

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Pontevedra, 13 ago (EFE).- El FC Porto será el rival del Veszprém húngaro en la final del Torneo InterPontes después de vencer al Frigoríficos del Morrazo (21-36), en un partido que dejó resuelto en el inicio de la segunda parte (14-23, min.37).

El equipo gallego, con dos de sus caras nuevas -el lateral bosnio Nemanja Pestic y el internacional júnior Hugo Vila- en el siete inicial, golpeó de salida con un parcial 5-0 que alimentó el sueño de su afición de sacar el billete para la final.

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Pero el subcampeón de Liga de Portugal no tardó en ajustar su defensa. Y desde ahí empezó a crecer. Apoyándose en rápidas transiciones y en el brazo del lateral Joao Gomes igualó el choque antes de llegar al minuto 20.

El Frigoríficos, con muchas rotaciones, sufría en el ataque posicional, y el Porto, explotando las pérdidas del rival, se marcó al descanso mandando (12-17) después de un parcial 1-6 en los últimos minutos del primer tiempo.

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El guión no varió en el arranque del segundo acto, con los de Quique Domínguez sufriendo ante el 6-0 defensivo de los portugueses. La renta del Porto alcanzó los nueve goles (14-25) cuando el preparador pontevedrés pidió su segundo tiempo muerto. De poco sirvió. La victoria del Porto nunca peligró.

- Ficha técnica:

21.- Frigoríficos del Morrazo: Panjan, Hugo Vila (4,2p), Martín Gayo (3), Samu Pereiro, Javi García, Pestic (2) y Martín Fuentes (1) -siete inicial- Mateo Pallas (ps), Pablo Miana (ps), Pablo Castro, Rivero, Santi López, Quintas (1), Ludman (2), Lindqvist (1), Manu Pérez (3), Pelle Boesen (1), Denís Iglesias, Iago Iglesias y Arnau Fernández (3).

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36.- FC Porto: Abrahamsson, Miguel Oliveira (2), José Ferreira (4), Linus Persson (4), Pedro Oliveira (3), Ricardo Brandao (3) y Gilberto Duarte -siete inicial- Rema (ps), Antunes (ps), Joao Gomes (4), Gunnarsson (1), Rui Silva, Antonio Martínez (6,2p), Barbosa (1), Leonel Fernandes (3), Vasco Costa (3), Diamantino Djaló y Borges (2).

Árbitros: Ruben Maia e Andrés Nunes (Portugal). Excluyeron a Samu Pereiro, Arnau Fernández, Iago Iglesias y Pestic por parte del Frigoríficos, y a Duarte por parte del Porto.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda semifinal del II Trofeo Interpontes disputado en el pabellón municipal de Pontevedra ante unos 1.500 espectadores. EFE

dmg/arh