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Prisión para el detenido por matar a su pareja en San Pedro Alcántara (Málaga)

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La plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella (Málaga), en funciones de guardia, ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar a su pareja, una mujer trans de 35 años, en San Pedro de Alcántara, núcleo poblacional del municipio malagueño de Marbella.

Así, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque la fallecida era una mujer trans, el asunto será investigado por una plaza de la sección de instrucción y no de violencia sobre la mujer dado que no se había inscrito aún con la nueva identidad femenina en el Registro Civil, un requisito legal indispensable en este ámbito.

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El detenido será investigado por la presunta comisión de un delito de homicidio, han apuntado las citadas fuentes. En la sesión celebrada este miércoles en el juzgado de guardia contestó únicamente a las preguntas planteadas por su abogado defensor.

En concreto, admitió que mantenía una relación de pareja desde hacía tres meses con la fallecida, a la que siempre ha considerado como mujer, y que el trágico desenlace tuvo lugar en el transcurso de una pelea física que ambos mantuvieron.

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La mujer falleció como consecuencia de una puñalada en el tórax. El juez de guardia se ha inhibido en favor de la plaza número 2, que al haber estado de guardia en el momento de los hechos será la encargada de terminar la instrucción judicial.

Cabe recordar que aunque el crimen ocurrió el pasado domingo, no fue hasta este pasado lunes cuando el presunto homicida fue detenido tras confesar la autoría del hecho a la Policía.

Al parecer, víctima y autor convivían juntos y, según las primeras averiguaciones, las discusiones entre la pareja eran habituales. Fue a través de un requerimiento ciudadano como se tuvo conocimiento del crimen.

Asimismo, el presunto homicida de 58 años y la pareja fallecida se denunciaron presuntamente por una agresión mutua el pasado día 1 de agosto.

Según informaron desde el TSJA, ambos fueron conducidos en situación de detenidos ante la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella aunque ninguno quiso ratificar la denuncia, por lo que las diligencias urgentes incoadas por el órgano judicial tuvieron que ser archivadas.

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EuropaPress

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