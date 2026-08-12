Pedro Duque confía en que el eclipse solar "atraiga a la gente hacia el conocimiento"

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Roquetes (Tarragona), 12 ago (EFE).- El astronauta, ingeniero aeronáutico y presidente de Hispasat, Pedro Duque, ha expresado su deseo de que el eclipse solar total que este miércoles oscurecerá distintos rincones de España "atraiga a la gente hacia el conocimiento" y de que "quede en la conciencia" de los españoles.

En una declaraciones a los medios de comunicación en el Observatori de l'Ebre, en Roquetes (Tarragona), donde presenciará este fenómeno astronómico, el exministro de Ciencia, Innovación y Universidades ha hecho hincapié en el poder de la ciencia en tiempos de desinformación.

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"Hay gente que hace más caso a un audio de WhatsApp que te viene de la vecina del quinto, que realmente de las cosas que funcionan, como la ciencia", ha subrayado Duque, a punto de presenciar su primer eclipse solar total, una experiencia que espera que le motive a presenciar otros más en el futuro.

Duque, que fue el primer astronauta español que viajó al espacio, también ha reflexionado acerca del efecto que pueda generar esta alineación de la Tierra, la Luna y el Sol.

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"Se puede fomentar la sensación de que estamos en un planeta que compartimos y que somos los tripulantes de una nave espacial a la que no estamos tratando bien", ha alertado.

Por ello, considera imprescindible transmitir estos valores a los más pequeños: "Hay que evocarlos en los niños, que cuando estudien digan: ¿Os acordáis del eclipse?".

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Durante la jornada, la médico y astronauta estadounidense Ellen S. Baker ha llevado a cabo una ponencia abordando los retos médicos, tecnológicos y humanos que plantea viajar en el espacio a partir de su experiencia en la NASA.

Pese a su trayectoria en la agencia espacial norteamericana, que la llevó a participar en tres misiones en las que acumuló más de 686 horas en el espacio, afirma estar "cautivada" por la idea de vivir su primer eclipse solar total.

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"Este tipo de oportunidades nos permiten contar nuestra experiencia y que así la gente pueda conocer mejor en qué consiste el espacio y las distintas disciplinas científicas", ha explicado Baker, quien ha repasado qué efectos tiene la microgravedad sobre el cuerpo humano y los beneficios de la medicina espacial.

También será el primer eclipse solar total de Didier Queloz, premio Nobel de Física 2019 y especialista en la búsqueda de exoplanetas, quien confía en que esta experiencia única sirva para "que la gente sea curiosa y quiera adentrarse en el mundo científico".

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El astrónomo suizo cuenta que su trabajo implica la dificultad de encontrar planetas habitables que reúnan condiciones parecidas a la Tierra, una misión que conlleva lidiar con la incertidumbre.

"Predecir cuándo lo desconocido será encontrado es imposible, pero al fin y al cabo es la belleza de lo que hacemos", ha concluido. EFE

(foto) (vídeo)