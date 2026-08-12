Minuto de silencio en la primera jornada de LaLiga por víctimas del terremoto de Colombia

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Madrid, 12 ago (EFE).- LaLiga española y los clubes de Primera y Segunda división han acordado guardar un minuto de silencio en los partidos de la primera jornada de ambas categorías "en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia y en solidaridad con todas las personas afectadas".

LaLiga EA Sports 2026/27 comenzará este sábado con dos encuentros, el Deportivo Alavés-Getafe y el Sevilla-Rayo Vallecano, mientras que LaLiga Hypermotion empezará el viernes con el partido Real Sociedad B-Castellón.

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Varias partes de Colombia fueron golpeadas el pasado lunes por un terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado cerca de 240 muertos, según las autoridades regionales. EFE