Miguel Méndez: "Ante Alemania queremos escuchar más que hablar"

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Madrid, 12 ago (EFE).- Miguel Méndez, entrenador de la selección española, afirmó que el equipo quiere "escuchar" más que "hablar" en el primer amistoso de la Gira 'Volvamos a soñar', previo a la Copa del Mundo, ante Alemania, que también será el primer rival del Grupo A durante el torneo en Berlín.

Las anfitrionas del Mundial serán la primera "piedra de toque" del verano de 'La Familia', aunque ambos equipos volverán a verse las caras ya en el campeonato que se celebra en Berlín del 4 al 13 de septiembre.

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Por eso, el seleccionador indicó este miércoles, en el Triángulo de Oro de Madrid, que será un partido donde estará más atento al rival, especialmente a su juego interior.

"Queremos escuchar más que hablar, por decirlo de alguna manera. Haremos cosas defensivas, pero sobre todo para ver respuestas suyas y tomar nota. Pero bueno, ellos harán lo mismo. Es un partido que nos permitirá empezar a jugar contra ellas. También les faltan muchas jugadoras, aunque tendrán a gente interior importante y otras como Marie Gülich o Luisa Geiselsöder. Será una buena prueba de toque para nuestras pívots, tanto para las jóvenes como para las más expertas", analizó.

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El seleccionador se mostró "contento" con la preparación de sus jugadoras hasta ahora y, pese a que aún no cuenta con las WNBA, la plantilla disponible está con ganas de jugar y de "construir" los conceptos más "básicos" del equipo.

Para Méndez será su primer Mundial, por lo que manifestó su "ilusión" por debutar, como muchas de sus jugadoras, en este torneo, al que España regresa ocho años después.

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"Soy joven todavía como entrenador y espero que me queden muchos años todavía, pero es verdad que va a ser mi primer Mundial, igual que fueron mis primeros Juegos Olímpicos y, en su momento, el primer Europeo. Lo juegas con mucha ilusión y con las orejas y los ojos muy abiertos, apoyándome en la experiencia que tiene la gente de la casa, tanto desde la FEB como algunos de mis asistentes que han jugado Mundiales", aseveró.

El entrenamiento, el último que realizará el equipo antes de viajar este jueves a Luisburgo (Alemania), contó con la presencia de la presidencia de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, y con la leyenda española Amaya Valdemoro. EFE

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(foto)

pml