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Barroso y Attaoui, a la final de 800, Inés López a la de disco y Delgado a los 400 vallas

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Redacción deportes, 12 ago (EFE).- El extremeño David Barroso y el cántabro Mohamed Attaoui lograron este miércoles el pase a la final de los 800 metros de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido), en los que la madrileña Inés López, con marca personal, lanzó su disco a la final, igual que el canario Jesús David Delgado en los 400 vallas.

Barroso y Attaoui, los dos españoles en semifinales, cumplieron el objetivo con solvencia. Barroso se clasificó por puesto como tercero de su serie con 1:44.96 y Attaoui por tiempo al ser cuarto y firmar 1:43.82, marca de la temporada, en una carrera que se llevó el irlandés Mark English con 1:43.49, que batió el récord de los campeonatos que tenía el alemán Olaf Beyer desde el 31 de agosto de 1978.

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El que no estará en la final es el francés Gabriel Tual, ganador continental en Roma 2024, que quedó eliminar al ser sexto de su serie.

En la primera ronda de los 400 metros, la manchega Paula Sevilla cumplió con un segundo puesto en su serie (51.78), igual que la gaditana Ana Prieto, también segunda en su carrera (51.81), accediendo las dos a semifinales.

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En esa ronda de semifinales de los 400 estará también la madrileña Blanca Hervás, que estaba exenta de disputar la primera clasificación.

La sevillana Alba Borrero, entrenada por José Luis Calvo, solventó la primera ronda de los 200 metros con un segundo puesto en su serie (23.35). En semifinales también estarán otras dos españolas, la barcelonesa Jaël Bestué y la balear Esperanca Cladera.

La madrileña Inés López, que el próximo 19 de agosto cumplirá 23 años, alcanzó los 61,45 metros con su disco, la mejor marca de una española en la historia de un Europeo y a solo 44 centímetros del récord nacional de Sabina Asenjo desde el 25 de junio de 2016 con 61,89.

Esos 61,45 metros la valieron la clasificaron para la final al pasar el corte de las doce mejores de las treinta participantes.

El canario Jesús David Delgado, en los 400 vallas, consiguió pasar a la final por tiempos al ser tercero de su serie con 48.37, segunda marca de su vida, tras una carrera en la que destacó el sueco Oskar Edlund con 47.81, récord nacional.

El noruego Karsten Warholm, triple campeón del mundo y de Europa, accedió sin problemas a la final con 48.01 ganando su serie. EFE

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