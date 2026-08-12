Aragón no irá a la comisión sobre menores de Ceuta porque "aportará poco", según Azcón

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(Corrige en la NA3119 el órgano convocado por el Gobierno con las comunidades autónomas, que es la comisión de infancia y no la conferencia sectorial)

Zaragoza, 12 ago (EFE).- El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que el Departamento de Bienestar Social no acudirá este jueves a la Comisión de Infancia y Adolescencia convocada por el Gobierno para abordar la reubicación de menores migrantes llegados a Ceuta, porque "aportará poco" a la "mala política de inmigración y a la mala política de defensa" de las fronteras por parte del Ejecutivo.

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De este modo ha respondido Azcón a los medios desde Galáctica, el Observatorio Astronómico de Javalambre (Teruel) desde el que va a seguir el eclipse total solar de este 12 de agosto y donde ha reiterado que dicha sectorial va a resolver "muy pocos problemas de los que hoy se está hablando".

Y es que, a su juicio, el Gobierno es "incapaz" de resolver dos de los problemas fundamentales existentes en España en este momento: la "ausencia absoluta de una política de inmigración y la ausencia de la defensa de nuestras fronteras".

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"El Gobierno de España debería defender las fronteras como reclaman los socios europeos y el Gobierno de España debería -ha añadido- tener una política de inmigración que no levante el conflicto que nos está levantando dentro de nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras con los socios europeos".

Preguntado por si es una imposición de Vox, su socio de gobierno y titular de una vicepresidencia y de la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Azcón ha apuntado que "lo de no acudir es una decisión que el departamento de Vox ha tomado" al respecto. "Nada nuevo", ha dicho. EFE

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