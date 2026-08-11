Estella Tonrath roza el podio en la final de los 200 espalda

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Redacción deportes, 11 ago (EFE).- La nadadora española Estella Tonrath se quedó a las puertas del podio en los Europeos de París, tras concluir este martes en quinta posición su actuación en la final de los 200 espalda.

Tonrath, que firmó un tiempo de 2:09.05 minutos, se quedó a 42 centésimas de la medalla de bronce que fue para la francesa Pauline Mahieu con una marca de 2:08.63.

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Un tercer escalón del podio que pareció que la balear, una nadadora a la que siempre le gusta nadar de menos a más, podría alcanzar tras afrontar el largo final a tan sólo dos décimas de Mahieu.

Pero Tonrath, de 19 años, no sólo no pudo atrapar a la nadadora gala, sino que se vio finalmente relegada a la quinta posición por la alemana Lise Seidel que superó a la española en el tramo final.

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Y es que a la mallorquina, que firmó peor tiempo que en las semifinales, se le hicieron muy largos los cincuenta metros finales en los que Estella Tonrath fue la más lenta de todas las favoritas al podio.

Todo lo contrario que la portuguesa Camila Rebelo, campeona hace dos años en Belgrado, que completó más rápido que nadie, pero ni así pudo la nadadora lusa, que tuvo que conformarse con un tiempo 2:07.62 minutos con la medalla de plata, superar Katie Shanahan.

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La británica, que ya había sido la mejor en las semifinales, cumplió con su papel de máxima favorita y se coronó nueva campeona de Europa con una marca de 2:06.13 minutos, un segundo y medio menos que Rebelo.EFE