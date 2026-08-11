El Senado mantiene la comparecencia de Marlaska sobre Ceuta pese a que acudirá al Congreso

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Madrid, 11 ago (EFE).- El Senado mantiene para este miércoles la comparecencia sobre la crisis migratoria de Ceuta del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya silla quedará vacía previsiblemente dado que ya ha solicitado su presencia en el Congreso por el mismo motivo y el Gobierno quiere evitar "duplicidades".

Fuentes del Ministerio de Interior han confirmado a EFE que Marlaska no acudirá a la Cámara Alta, donde está citado para las 11:00 horas, tal como han recordado fuentes del PP.

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Media hora después, el ministro ha convocado a los medios de comunicación, antes de mantener una reunión sobre el eclipse solar que habrá por la noche con responsables de Protección Civil de las comunidades y ciudades autónomas, así como de la Agencia Española de Meteorología (Aemet).

A petición del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, su presidente, Pedro Rollán, convocó el pasado viernes sesiones extraordinarias de comisiones a mediados mes para que comparecieran tanto el ministro de Interior como los titulares de Defensa, Margarita Robles, y Exteriores, José Manuel Grande Marlaska.

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Sin embargo, ese mismo día el Gobierno ya informó de que los tres ministros, además del de Presidencia, Félix Bolaños, comparecerán a petición propia a finales de agosto, pero únicamente en el Congreso, por considerar esta cámara prevalente.

Un argumento que fue rechazado por la Presidencia del Senado, que niega la prevalencia del Congreso y entiende que los ministros están obligados a comparecer ante la cámara que solicita su presencia.

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De acuerdo a ello y a pesar de la negativa del Gobierno, el Senado ha decidido mantener la citación a Marlaska para este miércoles, así como las de Albares para el 17 de agosto y la de Margarita Robles para el 18 (aunque estaba inicialmente prevista para el 13)

Esta última, según ha informado este martes el PP en un comunicado, ha accedido a comparecer el día 18, lo que no ha sido confirmado por el Ministerio de Defensa.

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Tampoco por el Gobierno, que ha indicado al respecto que "a lo largo" de este miércoles se decidirá si Robles acudirá al Senado. EFE