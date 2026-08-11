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El Senado mantiene la comparecencia de Marlaska sobre Ceuta pese a que acudirá al Congreso

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Madrid, 11 ago (EFE).- El Senado mantiene para este miércoles la comparecencia sobre la crisis migratoria de Ceuta del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya silla quedará vacía previsiblemente dado que ya ha solicitado su presencia en el Congreso por el mismo motivo y el Gobierno quiere evitar "duplicidades".

Fuentes del Ministerio de Interior han confirmado a EFE que Marlaska no acudirá a la Cámara Alta, donde está citado para las 11:00 horas, tal como han recordado fuentes del PP.

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Media hora después, el ministro ha convocado a los medios de comunicación, antes de mantener una reunión sobre el eclipse solar que habrá por la noche con responsables de Protección Civil de las comunidades y ciudades autónomas, así como de la Agencia Española de Meteorología (Aemet).

A petición del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, su presidente, Pedro Rollán, convocó el pasado viernes sesiones extraordinarias de comisiones a mediados mes para que comparecieran tanto el ministro de Interior como los titulares de Defensa, Margarita Robles, y Exteriores, José Manuel Grande Marlaska.

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Sin embargo, ese mismo día el Gobierno ya informó de que los tres ministros, además del de Presidencia, Félix Bolaños, comparecerán a petición propia a finales de agosto, pero únicamente en el Congreso, por considerar esta cámara prevalente.

Un argumento que fue rechazado por la Presidencia del Senado, que niega la prevalencia del Congreso y entiende que los ministros están obligados a comparecer ante la cámara que solicita su presencia.

De acuerdo a ello y a pesar de la negativa del Gobierno, el Senado ha decidido mantener la citación a Marlaska para este miércoles, así como las de Albares para el 17 de agosto y la de Margarita Robles para el 18 (aunque estaba inicialmente prevista para el 13)

Esta última, según ha informado este martes el PP en un comunicado, ha accedido a comparecer el día 18, lo que no ha sido confirmado por el Ministerio de Defensa.

Tampoco por el Gobierno, que ha indicado al respecto que "a lo largo" de este miércoles se decidirá si Robles acudirá al Senado. EFE

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