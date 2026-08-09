Un videojuego de supervivencia se inspira en tradiciones andaluzas como la Semana Santa

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Andrés Saborido

Málaga, 9 ago (EFE).- El rico patrimonio cultural y las tradiciones de Andalucía sirven de inspiración a un nuevo videojuego de supervivencia y terror en primera persona creado por un estudio de Málaga, que rinde homenaje a símbolos tan arraigados como la Semana Santa, los biznagueros o el cenachero.

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El videojuego, llamado 'Sigillum', saldrá al mercado en 2027 en español e inglés, según las previsiones de sus creadores, Alejandro Antelo y Miguel Ángel Gallardo, cofundadores de Closed Room Studio.

Antes de comercializar el producto, han difundido a través de redes sociales parte del contenido del juego con una buena aceptación, han asegurado a EFE.

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El jugador tiene que sobrevivir a diferentes peligros y enigmas para resolver una plaga de peste que asola a la ciudad de Málaga, para lo que cuenta con herramientas que encuentra a su paso y se topa con personajes como el cenachero, un antiguo vendedor ambulante de pescado fresco de la bahía de Málaga.

El nivel de detalle en los edificios y sus alrededores es "absoluto", una recreación fiel de las calles de Málaga, ha afirmado el director y desarrollador del proyecto, Alejandro Antelo.

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La banda sonora fusiona la solemnidad de las marchas de Semana Santa con el ritmo del hip hop, lo que ha dado como resultado una identidad sonora "única", fruto de una ambientación musical "creada desde cero" por el propio estudio, ha indicado.

'Sigillum' tiene una estética retro para generar "confusión", es decir, que el jugador vea cosas que no puede explicar, pues esa es la esencia del juego, ha comentado.

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La temática parte de un hecho histórico: una plaga de peste ocurrida en el siglo XV, e incorpora elementos y referencias a la civilización fenicia, ha apuntado el desarrollador del videojuego, Miguel Ángel Gallardo.

Ambos desarrolladores se catalogan como un "estudio indie", un equipo pequeño de personas con pocos recursos donde cada uno asume diferentes roles dentro del equipo.

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Para modelar la ciudad en el videojuego, se ha utilizado una combinación de mapas con el fin de recrear diversas calles, aunque algunas zonas han resultado "inaccesibles", según Antelo.

También se ha empleado la fotogrametría, un método en el que los creadores del videojuego han recorrido el centro de Málaga con un escáner 3D para analizar ventanas, calles y balcones, con el objetivo de lograr réplicas exactas de los edificios y mantener la fidelidad en este desafío.

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Al principio la intención del equipo era incluir un mapa extenso de la ciudad, pero redujo su dimensión para garantizar una mayor calidad, con la idea de ampliar las zonas jugables, según ha contado Miguel Ángel.

Aunque no tienen en mente otros proyectos, ambos están abiertos a replicar este modelo de recreación urbana en otras ciudades españolas y extender la experiencia de juego.

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Los dos cofundadores del estudio malagueño han destacado su compromiso con esta iniciativa, que han puesto en marcha sin financiación externa y han mantenido gracias al respaldo y la acogida de la comunidad de videojugadores.

Creadores de contenido con numerosos seguidores como El Rubius o Illojuan han probado este juego y han compartido impresiones muy positivas, una experiencia que Alejandro Antelo describe como "una pasada".

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Otro de los hitos ha sido la participación de Antelo y Gallardo en la edición de la San Diego Comic-Con 2025 en Málaga, donde dieron a conocer los progresos del título. EFE

(foto)