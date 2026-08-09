Las comunidades religiosas de Ceuta se concentrarán este domingo para pedir soluciones a la crisis migratoria

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Las distintas comunidades religiosas de Ceuta han convocado una concentración "cívica y pacífica" para este domingo 9 de agosto, a partir de las 20.00 horas en la Plaza de la Constitución, con el fin de reclamar una solución a la crisis migratoria que vive la Ciudad Autónoma desde el pasado 30 de julio.

Bajo el lema 'Basta ya. Ceuta no se rinde', los convocantes han hecho un llamamiento a la participación para "reclamar el respeto, la atención y el compromiso" que consideran que la ciudad "merece". "Trae tu bandera de Ceuta, de España o de la Unión Europea y acompáñanos. Porque Ceuta, no se rinde", han trasladado los organizadores.

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La concentración es respaldada por el Gobierno de Ceuta. Según ha defendido el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, esta manifestación es "de todos los ceutíes" para trasladar un mensaje "sin color político" y "con una sola voz".

"La unidad de los ceutíes es fundamental. Tenemos una oportunidad de manifestar esta unidad. No es una concentración de nadie, ni de cualquier partido político, sino que es para poner de manifiesto y alzar la voz con la idea de que Ceuta no se rinde. Para lograrlo, tenemos que estar todos unidos", ha afirmado.

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Durante la concentración está prevista la lectura de un manifiesto conjunto para lanzar un mensaje de unidad en la defensa de la ciudad, en el que las distintas comunidades religiosas mostraban su preocupación común ante la "grave" situación que se vive en la ciudad en los últimos días.