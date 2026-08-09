España hace pleno de oros en las finales élite del Europeo de Trial de Valberg

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Redacción Deportes, 9 ago (EFE).- Los pilotos Alejandro Montalvo, Alba Riera y Julen Sáenz, representantes de la selección española, conquistaron los tres títulos continentales élite en juego durante el Campeonato de Europa de trial que se disputan en Valberg (Francia).

El histórico triplete se completó en categoría 20” con el triunfo de Montalvo, vigente campeón del mundo; en categoría femenina con Riera; y en 26” con Julen Sáenz.

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Además, Borja Conejos y Vera Barón sumaron dos medallas de plata en 20 pulgadas y en femenino respectivamente, mientras que Daniel Barón fue bronce en élite 26", elevando hasta seis el número de medallas españolas en las finales élite.

Un palmarés que, sin duda, consolida a España como una de las grandes potencias de esta modalidad.

Este domingo tendrán lugar las finales de categoría júnior, donde España contará con un total de siete representantes en categoría masculina, en 26 y 20 pulgadas, y dos en femenina, para la prueba de 20”. EFE

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