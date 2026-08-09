El retorno de Adrián Casqueiro para llenar el hueco con más historia en Ademar

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Fernando Pérez Soto

León, 9 ago (EFE).- La vuelta del extremo izquierdo leonés Adrián Casqueiro al Abanca Ademar, tras probar la experiencia del balonmano francés durante dos campañas, supone llenar el hueco en una posición en la que más nombres históricos se han acumulado, desde el mítico Juanín García, pasando por otros canteranos con galones como José Mario Carrillo, Jaime Fernández o los últimos, Darío Sanz y Sergio Sánchez.

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Precisamente la marcha de estos dos últimos en la misma temporada, con destino a Stturgart alemán y Recoletas Atlético Valladolid, dejaban huérfano el extremo diestro y propiciaban el retorno de Casqueiro que, antes de su marcha al balonmano galo, había sido elegido el mejor jugador en su posición de la Liga ASOBAL.

Ello no implica, según el jugador leonés, un extra de presión "sino todo lo contrario, es una motivación, porque cuando me fui a Francia ya tenía un peso importante en el equipo -compartía posición con Darío Sanz- y ahora vuelvo con la misma exigencia de trabajo", comenta en una entrevista con EFE.

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"Es una etapa diferente, aunque con todo conocido, club, compañeros, cuerpo técnico, por eso la adaptación ha sido inmediata", comenta el extremo que se muestra satisfecho de que la actual plantilla ademarista cuente con un gran número de jugadores formados en la cantera, empezando por su propio compañero de posición Raúl García.

Manteniendo las características que le definen como jugador considera que en su etapa francesa ha adquirido "más experiencia también en otro tipo de balonmano, más físico, una mayor versatilidad en el juego y madurez para afrontar todo tipo de situaciones en el juego", definió.

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En cuanto a los objetivos que ha de tener el Abanca Ademar para la próxima temporada, Casqueiro prefiere a esperar cómo acaban de configurarse las diferentes plantillas de sus rivales en la Liga Nexus Energía ASOBAL pero siempre siguiendo "objetivos realistas, sin quitar ni un ápice de exigencia y ambición, pero siendo conscientes que hay rivales como Bidasoa, Granollers, Logroño o Torrelavega que cuentan con plantillas muy potentes".

A ello hay que unir un plantel ademarista disminuido en el número de efectivos con siete bajas con respecto a la pasada temporada, con tan solo dos altas -la del extremo y el retorno del capitán Juan Castro- lo que no implica, según recalca que "haya que ir a la guerra con diez o con dieciseis jugadores, porque la dinámica del club tiene que seguir siendo la de la garra, defensa y correr, como señas de identidad", concluye. EFE

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(foto)